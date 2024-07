Újabb elismert szakembert szólalt meg a brutális szolnoki gyerekverés után

Brutálisan megvert egy kisgyereket egy férfi, aki ráadásul küzdősport oktató is, vagyis egyrészt jártas abban, hogy hogyan, és hová kell rúgni, hogy fájdalmat okozzon, illetve rendszeresen foglalkozik gyerekekkel. Előbbi, vagyis a küzdősportban való jártassága pontosan kivehető abból a videóból, amelyet a Tények szerzett meg elsőként.

Az adott sportág felügyeleti szervének évente-kétévente ellenőriznie kellene az edzőket, akik gyerekekkel foglalkoznak, hogy kiszűrjék azokat, akik nem alkalmasak a feladatuk elvégzésére

– mondja az eset kapcsán a biztonsági szakértő.

Hajós István maga is jártas a küzdősportokban, sőt, a Magyar Muaythai Szakszövetség elnökségi tagja, így pontos rálátása van az utánpótlásnevelés és a sporttáborok világára.

„Szerencsére azt kell mondanom, hogy ami történt, nem általános eset, de tény, hogy időről időre kirobbannak olyan botrányok, amelyek azt mutatják, hogy a sportnevelésbe be-bekeverednek olyan személyek, akiknek nem lenne helye a szakmában.

A hasonló esetek elkerülése érdekében a szakvezetők folyamatos ellenőrzésére lenne szükség, hisz attól, hogy valaki egyszer megszerezte az edzői képesítést, a személyisége alaposan változhat az évek, évtizedek alatt

- mondja.

A biztonsági szakértő szerint az is fontos, hogy szülők körültekintőek legyenek, amikor tábort választanak a gyerekeknek.

„Sportban jártas emberként és kétgyermekes apaként is mélységesen elborzaszt ez az eset és felháborítónak tartom a történteket. Szülőként számunkra az a legfontosabb, hogy ne történhessen meg még egy hasonló eset egy gyerekkel sem. A szülőknek azt tanácsolom, hogy mindezek ellenére bátran vigyék sportolni és sporttáborba a gyerekeket, ám mindenképpen olyan tábort válasszanak, amelyet olyan sportszövetség szervez, amely a sportág hivatalos magyarországi szakszövetségének égisze alatt működik. Mindenképpen érdemes személyesen is megnézni a tábor helyszínét és beszélni az edzőkkel is, akik a gyerekekkel foglalkoznak majd” - tanácsolja.

Orbán Viktor is elítélte a történteket

A magyar kormányfő is elmondta a véleményét a Kossuth Rádióban adott reggeli interjújában a brutális gyermekbántalmazási ügyről. A miniszterelnök szerint az ügy "elviselhetetlen, tűrhetetlen és következményekért kiált". Elárulta, hogy amikor a gyermekei kicsik voltak, mindig elvitte őket különféle táborokba.