Egy férfi meglőtte a szomszédját Kunszentmiklósnál

Egy idős férfi kutyája rendszeresen kiszökött az utcára, amit a szomszédjában élő nő szóvá is tett neki. A férfit azonban nem érdekelte, hogy az állat rendszeresen kiszökik az utcára, ezért a nővel elmérgesedett a viszonya.

Április 18-án, mikor az idős férfi kutyája ismét az utcán kóborolt, akkor a szomszéd nő haza zavarta az állatot.

Ezért a férfi délután, amikor a nő a háza előtt gyomlálta a kertjét, akkor kétszer rálőtt. Ekkor mindössze 30 méterre voltak egymástól.

A légpuska egyik lövedéke a nő bal karjába fúródott, a másik viszont nem találta el.

A férfi ezzel nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket okozott a szomszédjának, ráadásul a karjában lévő lövedéket csak műtéttel tudták eltávolítani az orvosok.

Az ügyészség a férfit súlyos testi sértéssel vádolja, ezért vele szemben próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetést és a légpuska elkobzását indítványozza - írja a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség.

Fotó: Magyarország Ügyészsége

Idén márciusban is megtörtént hasonló eset, akkor Ácson egy férfi szintén a szomszédjával vitatkozott, azonban a veszekedés hamar elfajult, és a férfi fenyegetni kezdet ismerősét, hogy fegyverével lelövi. A két férfi azon veszett össze, hogy a szomszéd kutyája hangosan ugatott, ami zavarta a szomszédban lakó 75 éves férfit. Veszekedés közben az idős szomszéd ordibálva szidalmazta a kutya gazdáját, majd megfenyegette, hogy lábon lövi. Ekkor elővette gázriasztó pisztolyát, és kétszer a levegőbe lőtt. Ezután tovább fenyegetőzött, azzal, hogy téglával bedobja a háza ablakát.

Budapesten március közepén egy férfi riasztotta a rendőröket, miszerint fia betört a lakásukba, majd azzal fenyegetőzött, hogy öngyilkos lesz. Emiatt a rendőrséggel együtt a mentők is a helyszínre érkeztek. Ott egy 40 éves őrjöngő férfival találkoztak, aki emellett még be is gyógyszerezte magát. Ekkor a rendőrök felszólították, hogy jöjjön ki a lakásból, de a férfi ehelyett a betört ablakon keresztül egy gázpisztollyal rálőtt a rendőrökre és a mentősökre is. Majd a fürdőszobába zárkózott be, ahonnan a rendőrök csak kényszerintézkedéssel tudták kihúzni, ugyanis az őrjöngő férfi magára zárta az ajtót. Emiatt a férfival szemben hivatalos személy elleni erőszak miatt indult eljárás.