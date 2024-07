Taxisokat zsarolt egy banda Budapesten - videó

A 48 éves B. Tibor és két társa, Z. Elemér és B. Gyula tavaly júniustól több budapesti kerületben, a Budai Várban, a Váci utcában, a Vásárcsarnok, valamint a Hősök tere és a Széchenyi fürdő közelében található taxidrosztoknál kisajátították a szolgáltatást.

A B. Tibornak hetente ún. drosztpénzt fizető taxisok az ott dolgozó kollégáikat elküldték onnan. Ha ennek nem tettek eleget önként, akkor a három férfi fenyegetést és erőszakot alkalmazva zavarta el onnan őket, majd továbbra is ők irányították a forgalmat.

B. Tibor annak érdekében, hogy az akaratának érvényt szerezzen, többször fenyegette, szidta a taxisokat.

A nyomozás megkezdése után a rendőrök gyorsan azonosították a három férfit. Z. Elemért és B. Gyulát július 10-én fogták el Budapesten, a banda vezére ellen pedig elfogatóparancsot adtak ki, ami miatt július 15-én a XVIII. kerületi rendőrségen feladta magát. A rendőrök átkutatták a három férfi autóit, amikben különösen veszélyes eszközöket, egy gumilövedékes fegyvert, egy kardot, egy gázsprayt és egy boxert találtak, valamint egy nagy értékű autót is lefoglaltak.

A zsarolóknál veszélyes fegyvereket is találtak

Fotó: police.hu

A banda tagjait zsarolás miatt gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették őket és kezdeményezték a letartóztatásukat, amit a bíróság el is rendelt. Az ügyben még folyik a nyomozás, így az sem kizárt, hogy a gyanúsítottak köre bővülni fog, vagy hogy egyéb bűncselekményt is elkövettek a férfiak.

