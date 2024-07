Többmilliós brüsszeli fizetésért hazudta végig az egész tavaszt Magyar Péter

Magyar Péter a parlament épülete előtt pózol méregdrága luxusöltözékében.

Fotó: Facebook

Vannak olyan emberek, akik számára a pénz a legfontosabb, Magyar Péter bűne viszont az, hogy miközben a pénz motiválja, azzal áltatja a híveit és szavazóit, hogy a magyar politika világában változást szeretne elérni.

Egy mezőhegyesi fórumon arról beszélt, hogy bár ő fogja vezetni a pártja listáját, de nem megy ki Brüsszelbe: „Ezt megígérhetem! Itthon fogok dolgozni azért, hogy minél előbb kormányváltás legyen Magyarországon.” Mitől változhatott meg az álláspontja?

Magyar Péter azzal szembesülhetett, hogy akár a piacon akarna helyt állni, vagy akár itthon akarna pártot építeni, az rengeteg munkával járna, a sikert pedig még így sem adnák könnyen. Ezzel szemben ő is láthatta, hogy ha egy európai parlamenti képviselő nem veszi komolyan a saját mandátumát, akkor öt éven keresztül, kevés munkával is sok pénzt lehet keresni.

A háborúpárti Roberta Metsolával is szelfizett.

Fotó: Facebook

Nem beszélve arról, ha itthon marad, akkor az ő politikai karrierje azonnal véget érhet, ha a 2026-os országgyűlési választáson veszít, így viszont 2029-ig a saját megélhetését biztosította Brüsszelben.

Lehet összefüggés a brüsszeli képviselőség elfogadása, és a szexuális zaklatási ügye között? Mint ismert ugyanis védi a mentelmi joga, így a felelősségre vonása is nehezebb lehet.

Magyar Pétert most már nemcsak a könnyű pénz ígérete, hanem a mentelmi jog megléte is motiválhatja. A tinidiszkóban elkövetett telefonlopás és a szexuális kényszerítés is törvénybe ütköző tett, így a mentelmi jog most éppen kapóra jön Magyar Péternek. Amennyiben a magyar hatóságok el akarnának járni az exférj ügyében, akkor először az Európai Parlamenthez kéne fordulni, ahol csak egy elhúzódó folyamat végén születhet döntés a mentelmi jog felfüggesztéséről.

Magyar Péter amennyiben egy egyszerű civil lenne, és nem brüsszeli politikus, akkor a hatóságok már minden bizonnyal sokkal határozottabban léptek volna fel az ügyében.

Milyen politikára számíthatunk Magyartól az EP-ben?