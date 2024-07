Túlárazott szerződésekről beszél a baloldal, de itt a bizonyíték, hogy hazudnak

Nem a Balásy Gyula vezette New Land Media Kft. nyerte az Integritás Hatóság három részre bontott, két évre szóló, összesen 1,1 milliárdos megbízását, pedig a cég két esetben is a legolcsóbb ajánlatot adta, de a szakmai tervük nem felelt meg az Integritás Hatóságnak. A New Land Media „kisdolgozatai” nem nyerték el a bíráló bizottság tetszését, illetve több ponton is - sajátos módon - hiányosnak találták őket, így a szakmai ajánlatra adott pontszámok végül a kedvező ár ellenére lehúzták az összpontszámot. A tender eredményét az Integritás Hatóság is közzétette honlapján. Az is kiderült, hogy a Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítvány előtt egy ír cég nyert.

Mindez azért érdekes, mert éppen a baloldali ellenzék és a dollármédia beszél túlárazott szerződésekről. Most hallgat a baloldal - a New Land Media a legolcsóbb ajánlatot tette, és nem nyert.

Mindez világosan mutatja, hogy a baloldalnak nem a szerződésekkel van baja, hanem egyes cégekkel.