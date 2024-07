Tusványos a békemisszió következő állomása

Fontos a magyar békemisszió. Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Azért emelem ki őt, mert a nagyobb tagállamok vezetői közül ő volt az, aki kibeszélt abból a kórusból, amit az Európai Bizottság megenged magának. A bojkottkezdeményezés egyébként alapvetően nem Magyarországot, hanem az Európai Uniót sújtaná, ezért is tartom egy kontraproduktív javaslatnak.

Fontos a magyar békemisszió

Az elnök beszélt arról is, hogy Robert Fico szlovák miniszterelnök után most Donald Trump ellen volt egy olyan támadás, ami után nyugodtan mondhatjuk, hogy csak az Úristen kegyelmének köszönhető, hogy ma egyáltalán érdemben tudunk arról beszélni, hogy a Trump által képviselt nemzeti egység, amelyet most megfogalmazott, helyreállhasson és megvalósulhasson az Egyesült Államokban.

És lehessen adott esetben ennek egy kisugárzó hatása a nyugati kultúrkörbe, Európa irányába, ahol továbbra is azt láthatjuk, hogy a militáns, az elkerülhetetlen konfliktusnak a tézisei mennyire meghatározó módon vannak jelen. Én ebből a szempontból tartom fontosnak a miniszterelnöki békemissziót, Magyarország békemisszióját, hiszen a magyar politika ezt sok hangon próbálja megjeleníteni.

Fotó: MTI/AP/Orosz védelmi minisztérium

Min múlik a békemisszió sikeressége?

Németh Zsolt szerint azáltal már most sikeres a békemisszió, hogy nagyon sok vita, nagyon sok reflexió, nagyon sok elhatárolódás és jó néhány támogatás is övezte azt.

Elérte a célját, sikerült a monoton egyhangúságot, az elkerülhetetlen katonai konfrontáció narratíváját meghekkelni. Ez mindenféleképpen már most sikerként könyvelhető el.

"Az elkövetkezendő időszakban az a feladatunk, hogy ezen az úton haladjunk tovább. Hasonló, talán nem annyira látványos dolog, hogy már a NATO washingtoni jubileumi csúcstalálkozójának a záródokumentumában is megjelenik az – megjegyzem, magyar kezdeményezésre –, hogy fönn kell tartani Oroszországgal a párbeszédet, annak ellenére, hogy Oroszország agressziót követett és követ el, annak ellenére, hogy fenyegetést jelent a nemzetközi biztonságra és a nemzetközi békére. De mindezek ellenére bekerült ebbe az zárónyilatkozatba, hogy fönn kell tartani a kommunikációs csatornákat. A NATO-csúcstalálkozó másnapján a két védelmi miniszter, az orosz és az amerikai tárgyalt is egymással".