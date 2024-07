Ufóaktivitást jelentettek az ország több pontjáról is

Különös égi jelenség volt észlelhető Magyarország felett július 27-én, szombat este. Sokan úgy vélték, hogy eljöttek hozzánk az idegenek, és ufók lepték el az eget.

Hajdú-Bihar vármegyében több helyen, Hajdúböszörmény és Debrecen felett is észlelték az azonosítatlan repülő tárgyakat. Többen készítettek fotót az égen haladó fénypontokról és közösségi platformokon érdeklődtek, hogy mik is lehetnek ezek. Sokak szerint ufókat sikerült lencsevégre kapni, voltak, akik műholdakra tippeltek, de olyanok is akadtak, akik szerint földönkívüli hadsereg indított támadást a bolygónk ellen.

Sokakat megtréfált már korábban is

Az égen megjelenő villogó pontok nagy valószínűséggel a Starlink műholdcsoport lehetett, ami több mint 7 ezer műholdból áll, ezeket rendszeresen tévesztik össze azonosítatlan repülő tárgyakkal, azaz ufóval - emlékeztet a Ripost.