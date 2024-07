Vasárnap újraválasztást tartanak Fonyódon, a baloldal megtámadta a választás eredményét

Fideszes polgármestert választottak a fonyódiak

Ahogyan arról a PestiSrácok.hu is beszámolt már, Fonyódon eddig teljes jobboldali többség volt a testületben, a hét fideszes tagot egy független, de szintén a polgári oldalról érkező képviselő egészítette ki. A június 9-i választáson Erdei Barnabás fideszes jelöltet, eddigi alpolgármestert 54,7 százalékkal választották meg a szavazók, aki így több mint 20 százalékot vert az örök ellenlábas baloldali Németh Helgára.

Baloldali képviselő-testület, választási visszaélések

Mindeközben a testületben nagyon furcsa, ezzel teljesen ellentétes eredmény született: a mindössze két fideszes jelölt mellé a helyben függetlenként, de a Somogy Vármegyei listán 2. helyen DK-s színekben induló Németh Helgát és embereit, továbbá egy korábbi fideszes, ma független jelöltet juttattak be az emberek. A szavazatszámlálást azonban nehezítette, hogy két szavazókörben is több alkalommal áramszünet volt a szavazatszámlálás idején, ezáltal nagyobb eséllyel történhettek hibák a számolás során.

Ezzel a felhívással buzdítják a fonyódiakat szavazásra. Fotó: Erdei Barnabás/Facebook

Újraszámlálást kértek, döntött a Kúria

A mindössze egyetlen szavazattal lemaradó Farkas Gábor, a Fonyódi Polgári Egyesület elnöke végül az áramszünetekre és a sok érvénytelen szavazatra hivatkozva kért újraszámlálást, amit a Somogy Vármegyei Területi Választási Bizottság elnöke el is rendelt – a Kúria ítélete szerint helyesen. Az újraszámlálás során több jobb és baloldali képviselőjelöltet érintően is módosították a szavazás végeredményét, azaz a jogorvoslat után négy baloldali, három fideszes és egy ingadozó jelölt ült volna a testületben. Ám ezt a döntést a Kúria felülírta. A Kúria indoklása alapján az újraszámlálás során olyan hibák történtek, ami miatt most az egész választást meg kell ismételni. A legfőbb bírói testület tehát Farkas Gábor beadványát megalapozottnak találta, de azt törvénytelennek ítélte, hogy az újraszámlálás során csak a Somogy vármegyei főjegyző által vezetett választási iroda munkatársai voltak jelen, a bizottság tagjai nem. Érdekesség, hogy a jegyzőkönyv szerint a területi választási bizottság fideszes külsős delegáltja kifejezetten kérte, hogy a bizottság előtt ismételjék meg az újraszámlálást. Ugyancsak figyelemreméltó tény, hogy a bizottság ellenzéki tagja és a kúriai döntést kezdeményező fonyódi ellenzéki jelölt a jegyzőkönyv szerint csak az eljárás szabálytalanságait kifogásolta, az újraszámlálás eredményét nem.