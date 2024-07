A Velencei-tóból mentettek ki két embert a vízirendőrök

A gárdonyi vízirendőrök július 28-án délután a Velencei-tó Lángi tisztás elnevezésű vízterületéről két, vízben rekedt SUP-deszkást mentettek ki és szállítottak sérülésmentesen egy közeli kempingbe.

A segítségkérők az erős szél miatt önerőből képtelenek voltak a partra evezni,

de a vízirendőröknek köszönhetően azonban nemcsak ők, hanem sporteszközeik is épségben maradtak - olvasható a rendőrség honlapján.

Július 20-án két érdi fiatal is SUP-deszkával evezett be a tóra, később őket is a gárdonyi vízirendőrök mentették ki.