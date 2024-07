Verőemberekkel fenyegették meg Magyar Péterék a férfit, akit korábban Magyar megütött, ellopta a telefonját és a Dunába dobta - videó

Az Origo már többször beszámolt Magyar Péter diszkóbotrányáról. A baloldali figura részegen példátlan módon politikusként egy civilt ütött meg és fenyegetett meg, miután a szórakozóhelyen botrányosan viselkedett fiatal lányokkal. Egy polgár ezeket a képsorokat örökítette meg. Magyar ettől indulatos lett, a fizikai atrocitás után pedig elvette a férfi telefonját. A viselkedése miatt a biztonsági őrök szabályosan kidobták a politikust a szórakozóhelyről. Ezt követően majd részegen botorkálva a Duna partján a vízbe dobta a bizonyítékot. A rendőrség búvárok segítségével szerezte vissza a telefont. Közben az is kiderült, hogy a felvételt készítő férfit Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke verőlegényekkel fenyegette és félemlítette meg. Az áldozat most részletesen beszélt a Tények.hu-nak a felháborító és botrányos esetről. Tekintse meg a videót Ön is!

Miután Magyar Péter kétszer megütötte, verőemberekkel az oldalán fenyegette meg Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke azt a férfit, aki felvételeket készített Magyar Péter botrányos bulizásáról. Radnai Márk azt a férfit akarta megijeszteni, aki a mobiljával felvételeket készített Magyar vállalhatatlan viselkedéséről. Magyar Péter a magyar közéletben soha nem látott módon viselkedett részegen Fotó: Képernyőkép A megfenyegetett férfi részletesen beszélt a Tenyek.hu-nak az esetről. Azt mondta, azért vette fel Magyart, mert tinilányokkal került szexuálisan túlfűtött helyzetbe. Ahogy arról korábban többször beszámoltunk, Magyar Péter, a baloldali figura példátlanul botrányosan viselkedett egy belvárosi luxus-szórakozóhelyen. Az agresszív baloldali brüsszeli képviselő a magyar közéletben soha nem látott módon, politikusként részegen egy civilt ütött meg. Magyar Péternek éppen nagyon jókor jön az uniós képviselőség, hiszen a szexuális zaklatási botránya kapcsán sokkal nehezebben tudják majd felelősségre vonni, ugyanis védi a brüsszeli mentelmi joga. A linkre kattintva pedig azt a videót is megtekinthetik, ahol Magyar Péter részegen botorkál, miután kidobták a luxus szórakozóhelyről. Valószínűleg a baloldali politikus ezt követően dobta a Dunába az áldozat telefonját.

