Évek óta masszívan veszteséges a Magyar Narancs kiadója

A cég ügyvezetője Bojtár B. Endre, aki a Narancsmag Kft.-n keresztül tulajdonos is. Az utóbbi cég beszámolója azonban nem árulkodik érdemi tevékenységről. Bojtár, aki a Soros-egyetem egyik ötletgazdájának – és egyben a spekuláns barátjának – fia, nemrégiben a Szuverenitásvédelmi Hivatal létrehozását bírálta több baloldali szerkesztőség vezetőjével együtt.

Az Opten szerint Bojtár tulajdonostársai a Magyar Narancsnál Koller Gitta, Barotányi Zoltán, és a New York-i székhelyű, Soros által pénzelt Media Development Investment Fund Inc., amely a 444 működtetésében is részt vesz.

Fotó: Wikipédia

A Magyarnarancs.hu Lapkiadó Kft. osztalékaiból a közeljövőben aligha fognak jelentős vagyonra szert tenni, mivel a profitábilis működés távoli álomnak tűnik. A cég mérlege szerint immár második éve a saját tőkéje meghaladja a 30 millió forintos negatív tartományt.

Valószínűleg ennek kezelését szolgálja a lekötött tartalék 35,6 milliós emelése, amely által immár 193,8 millió forintot tüntettek fel ezen a soron.

Az eredménytartalék rohamosan csökken: az elmúlt két évben összesen 80 milliós veszteséget termelt a kiadó, így az eredménytartalék negyedmilliárdos mínuszt mutat. Hiába folyt be negyedmilliárd forint a cég kasszájába – 10 millióval több, mint egy évvel korábban –, a 190,1 milliós anyagjellegű és a 92,5 milliós személyi jellegű ráfordítások miatt mínusz 38 millió lett a kft. adózott eredménye.

Ez annak ellenére történt, hogy 2023-ban 14,2 százalékkal kevesebbet költöttek egy foglalkoztatottra, mint 2022-ben. A lap reményei szerint idén talán kifizetődőbb stratégiát választottak a balliberális aktuális hősének az építésében való segítségnyújtással - írja a Magyar Nemzet.

Ahogyan az Origo is megírta, a Magyar Narancs a napokban példátlan támadást intézett Ókovács Szilveszter ellen. A hazugságokra nemrég a Magyar Állami Operaház főigazgatója is válaszolt.