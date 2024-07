Vidnyánszky Attila kirúgta még a baleset előtt egyik epizódszínészét, aki most azt lódítja, ő mondott fel és a baleset miatt

Farkas Dénes a Nemzeti Színház dolgozója volt, Vidnyánszky Attila ugyanis átvette még az Alföldi Róbert-féle színháztól, 2013-ban. És 10 éven át foglalkoztatta is. Vidnyánszky Attila - jó pedagógusként - egyre nagyobb feladatokat bízott rá. Míg Alföldi idején egy kivétellel nem kapott komoly szerepet, Vidnyánszky mind saját rendezéseiben, mind világhírű, külföldi rendezők munkáiban fontosabb szerepekben is gondolt rá. Egészen addig, amíg Farkas Dénes nem kezdett inni.

Úgy tudjuk, előfordult, hogy a színházban is részegen jelent meg, ezért egy ideig orvosi segítséget is kapott.

Később kétszer is visszaesett, Vidnyánszky Attila minden esetben türelmes volt vele és újabb lehetőséget adott neki. Majd amikor 2023 őszén kiderült, hogy mégsem élt ezzel, ráadásul A revizor próbáin sem volt mindig tökéletes állapotban,

Vidnyánszky Attila elküldte.

Úgy tudjuk, behívatta és nagyvonalúan közös megegyezéses, azonnali elválást javasolt, amit Farkas - megköszönve a kedvezőbb távozási lehetőséget - elfogadott.

Vidnyánszky Attila

Fotó: Talán Csaba

Azonban Farkasnak azóta nincs lényegi munkája, és nyilvánvalóan az egyik baloldali színháznál próbál munkát szerezni. Ehhez azonban teljesíteni is kell. Politikailag. Így adott is egy interjút a hvg-nek, ami tele van természetesen hazugságokkal.

Farkas szerint ő mondott fel és a novemberi baleset miatt... Holott Vidnyánszky Attila volt az, aki elküldte - szó sem volt felmondásról -, és nem a baleset után, hanem még előtte. A színész felsorolja a baloldal kedvenc hazugságait, tagadva a tényeket, hogy 98%-os (azaz telt) házakkal megy a Nemzeti, ő mond egy kisebb számot (láthatóan idegesíti a baloldalt, hogy a Nemzeti Színház előadásai telt házasak), szidja Vidnyánszkyt, mert átvette a Színház- és Filmművészeti Egyetemet, hízelegve dicséri a saját oldalán is már kínosnak és nevetségesnek tartott Molnár Áron "Noár"-t, és egyenesen rágalmazza is a Nemzeti Színház igazgatóját. Miközben Farkas Dénesnek lehetőséget adott, hogy cigány származású édesapja, Osztojkán Béla verseiből önálló estet készítsen, azt állítja (hazudja), hogy Vidnyánszky Attila cigányellenes megjegyzéseket tett. Az a Vidnyánszky Attila, akinek közismert az elköteleződöttsége, szeretete, rajongása, ismerete a cigány kultúra iránt, az a Vidnyánszky Attila, aki éppen most készítette el Esthajnal című, nagy hatású előadását Szarkas Tamással, ami egy gyönyörű, cigány Rómeó-Júlia történet. De a színház belső életéről is képtelen hazugságokat mond Farkas Dénes, amit a hvg alkalmazottja boldogan, minden fenntartás nélkül közvetít.