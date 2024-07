Visszatér a kánikula, mutatjuk, melyik lesz a legforróbb nap

A Köpönyeg.hu előrejelzése:

Péntek

Csak kevés fátyol- és gomolyfelhő zavarja a ragyogó július végi napsütést. Nem lesz csapadék. Visszatér a kánikula: délután 30-33 fok várható.



Szombat

Szinte zavartalan lesz a napsütés, csak estefelé nyugatra sodródnak be felhők. Igazi strandidő lesz 31-37 fokos maximumokkal. A délkeleti szél gyenge marad.



Vasárnap

Estig folytatódik az igazi nyaralóidő sok napsütéssel, országos hőséggel. Estétől északnyugat felől megnövekszik a gomolyfelhőzet, de csak néhol fordul elő zápor, vagy zivatar. Akár 37-38 fok is lehet! Az ÉNy-i szél megerősödik.



Hétfő

Sok napsütésre számíthatunk, csapadék nélkül. Eleinte erős lesz az ÉNy-i szél. Pár fokkal felfrissül a levegő: délután 32 fok körüli értékeket mérhetünk.



Kedd és szerda

Derült idővel búcsúzik a július, és marad a hőség is: délutánonként 29-35 fok valószínű.