Vitályos Eszter: Magyarország büszke azokra a magyarokra, akik kiemelkedő teljesítményt értek el

Egy fővárosi lakóház tűzfalára Karikó Katalin és Krausz Ferenc Nobel-díjas tudós óriásportréja került fel, a műalkotáson az olvasható, hogy "Magyarként, a tudomány élvonalában, az emberiséget szolgálva", amit a kormányszóvivő az avatáson idézett.

A magyar emberek tehetségesek

Vitályos Eszter megjegyezte, ez a gondolat tökéletesen jellemzi mindkét tudós pályafutását, munkásságát. Emlékeztetett arra, hogy a két Nobel-díjas magyar tudós sorsában közös, hogy kistelepülésről indultak, Magyarországon tanultak, magyarul gondolkoznak és büszkék a magyarságukra. Magyarország pedig büszke azokra a magyarokra, akik kiemelkedő teljesítményt értek el - fogalmazott a szóvivő, aki kijelentette, "a magyar emberek tehetségesek, szorgalommal a világ élvonalába emelkednek a tudományos világ területén is". Rámutatott arra, nem véletlen, hogy magas a magyar Nobel-díjasok és egyéb jelentős tudományos teljesítményt nyújtó magyarok száma, éljenek és alkossanak bárhol a világban.

Vitályos Eszter kormányszóvivő

Fotó: Facebook

Egy ilyen fal is hozzájárul ahhoz, mutatott rá, hogy ezt az elismerést kifejezzük, hírnevüket öregbítsük és személyüket megismertessük a hétköznapi emberekkel is, de a Magyarországra látogató külföldiekkel is. A műalkotásról Vitályos Eszter elmondta, ugyanezen a helyen korábban egy 1956-ot megidéző festmény volt, amely már nagyon megkopott, "meglátszott rajta az idő múlása". A most elkészült alkotás - a VII. kerületi Wesselényi utca 40. számú ház melletti falfelületen - már speciális festékkel készült, nem fog olyan hamar kopni. Elhangzott, hogy a két Nobel-díjas látta a látványterveket, és "áldását adta" a projektre. A Nobel-díjasok Falának létrejöttét a magyar kormány támogatta. Kivitelezője a Színes Város Csoport, tervezője Csuth Péter.