10 éves az Élménypláza, a tökéletes ajándékok tárháza

Milyen út vezetett a 10. évfordulóig?

Az Élménypláza egy igencsak izgalmas időszakban, 2014-ben indult útjára. Ekkor váltak kifejezettén ismertté hazánkban a közösségi média oldalak, és ekkor terjedtek el az okostelefonok már az idősebb korosztály körében is. Az élménypláza.hu szó szerint felkavarta az itthoni állóvizet, hiszen számos különböző, újdonságnak számító ajándékot kezdtek el kínálni az érdeklődőknek. Ezek közé tartoznak a gasztronómiával és a wellness-szel, illetve a sétarepüléssel és még a szimulátorokkal kapcsolatos meglepetések is.

2018-ban az Élményvezetés önálló branddé vált, hiszen a tesztvezetés az egyik legnagyszerűbb ajándék, amellyel a sportautók szerelmeseit meglephetjük. Az ünnepeltek többek között a leggyorsabb Ferrarik, Lamborghini-k és Dodge-ok volánja mögé pattanhatnak, hogy próbára tegyék a vezetési képességeiket. Persze a rallyautók rajongói is megtalálják a számításukat, és olyan legendás járművekkel róhatják a köröket, mint a Subaru Impreza vagy éppen az M3 BMW.

Miért jobb élményt ajándékozni?

Egy ajándék nem attól lesz sikeres, ha túl drága, hanem attól, ha személyre szóló. Bizonyára mi is kaptunk már tusfürdő csomagot, bögrét vagy pólót, esetleg képkeretet is. Persze ezek a “meglepetések” mindig jól jönnek, viszont joggal érezhetjük úgy, hogy a másik fél szinte alig ismer minket. Azonban a sablonos, unalmas ajándékok ideje lejárt, hiszen ma már pillanatok alatt megtalálhatjuk a tökéletes meglepetést a neten.

Az élmény valóban életre szóló lehet, az emlékek felidézésekor pedig biztosan eszébe jutunk az ünnepeltnek. Egy vicces feliratú póló vagy parfüm átvétele helyett mi is biztosan szívesebben vennénk részt egy kellemes thai masszázson, vagy járnánk be egy híres magyar borvidéket – a wellness hétvégékről és a búvárkodásról vagy a tandemugrásról már nem is beszélve. Az élmény tehát maradandó, a tárgyak ajándékozása pedig múlandó.

A kínálat folyamatosan bővül

Legyen szó pihentető, relaxáló élmény programokról vagy adrenalindús ajándékokról, az Élménypláza kínálatában egyre több nagyszerű meglepetés közül választhatunk. Csupán egy kis időt kell fordítanunk a keresésre, és utánajárni, hogy mire is vágyik igazán az ünnepelt. Ha még nem találtuk meg a tökéletes ajándékot, akkor kérdezzünk körbe bátran az ismerősök körében, hátha valami hasznos információval tudnak szolgálni.