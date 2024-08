Ezekkel a számokkal nyertek legtöbbször az ötös lottón, a héten közel 4,5 milliárd a nyeremény

1957. március 7-én történelmi nap virradt a szerencsevadászokra, aznap indult útjára az ötös lottó, amely Magyarország legismertebb és legszélesebb körben játszott számsorsjátéka lett. Tavaly minden idők egyik legnagyobb nyereményével ünnepelte alapításának évfordulóját Magyarország legnépszerűbb szerencsejátéka.

A Szerencsejáték Zrt. az évforduló alkalmából relikviákat mutatott be, régi naptárakat, dobozokat, amelyekbe be lehetett dobni a szelvényeket, és azt is elmondták, hogy évtizedekkel ezelőtt a játékosoknak még ráírhatták a nevüket és a lakcímüket a szelvényre, hogy így azonosíthassák őket.