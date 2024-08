8 tipp, hogy hátfájás nélkül induljanak a reggelek

Masszíroztassunk!

A rendszeres masszázs nemcsak kellemes, de igen hasznos is: segít beindítani a vérkeringést, ellazítani az izmokat és a fájdalmakat is mérsékelheti. Ma már számos típusa elérhető a svédtől a thai-on át a lávakövesig – találjuk meg azt, amelyik leginkább illik az ízlésünkhöz, és rendszeresítsük az életünkben! De ha leegyszerűsítenénk a dolgot, akkor egy masszázsfotelt vagy masszázspisztolyt is beszerezhetünk.

Ha tehát azt szeretnénk, hogy a reggelek könnyebbé és fájdalommentesebbé váljanak, alkalmazzuk ezeket a módszereket! Amennyiben pedig azt tapasztaljuk, hogy az odafigyelés ellenére sem változik sokat a reggeli hátfájás, forduljunk orvoshoz!