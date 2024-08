Kiszabadulhatott a budapesti rablógyilkos a kölni börtönből

ilyen autóval menekült a budapesti zsinegelő gyilkos külföldre Forrás: Shutterstock/Tupungato

A férfi meg sem állt barátja munkahelyééig, ahol két hónappal korábban még ő maga is dolgozott. Abban az 1200-as Zsiguliban ült, amit a nőtől szerzett. Attól a nőtől, akiről akkor beszélt a barátjának, amikor teljesen reménytelennek látta az életét és a disszidáláson gondolkozott. Az utat kizárólag élettársa autójával tudta elképzelni. Azért akart eltűnni, hogy új életet kezdjen. A nő ugyanis azt mondta, el fogja hagyni, sőt, a kapcsolatot is meg akarja vele szakítani. Aztán olyat tett, ami igazán feldühítette a férfit. Egy nap összepakolta a holmiját és a tudta nélkül, a távollétében a férfi anyjához vitette. A férfi közölte B. Józseffel, hogy szerzett egy nyugatra szóló útlevelet, de mielőtt elindulna, néhány dolgot szeretne felvinni hozzá. A barátja beült a kocsiba. A lakásánál a férfi felnyitotta a csomagtartót, és kivett belőle egy bőröndöt, egy nagy táskát, egy irhakabátot, egy hordozható televíziót és még sok minden mást. Mindent felvittek.

Ide figyelj! Kimegyek az NSZK-ba, és ha fel tudom venni a kapcsolatot a Kanadában élő nagynénémmel, akkor kint is maradok. Ezt a sok cuccot nem vihetem magammal"

- mondta a férfi a barátjának, aki kérdőre vonta. Nem értette, miért kellett ezeket a nőtől elhoznia.

Bosszúból, mert kirúgott!"

- idézte a férfi szavait a Magyar Rendőr 1984. november 17-i száma.

T Gábort keresték a rendőrök a nő meggyilkolása miatt Forrás: Magyar Rendőr/Arcanum Digitális Tudománytár

Aztán a férfi elkezdte kipakolni a zsákmányt.

A színes televízió és ezek mind az enyémek, ezekkel azt csinálsz, amit akarsz. A lemezek jók lesznek a fiadnak, az óra ajándék neked, az irhabundának pedig örüljön a feleséged"

- közölte, majd a barna mintás fadobozból a barátja elé öntött egy „maréknyi ékszert". Két zálogcédula is volt benne egy tízezer forintos arany pecsétgyűrűről és egy három ezer forintos arany nyakláncról. Akkoriban ezek nagyon értékesnek számítottak. Két nyaklánc feküdt az asztalon előttük. Az egyiken egy nagy arany Mercedes jel volt, amit a férfi levett és a nyakán lógó lánc mellé akasztott. „A többi értékről úgy rendelkezett, hogy ha mégis hazajönne Magyarországra, akkor barátja azok forintértékét adja neki át. Ha mégsem jönne vissza, akkor minden az övé lehet. Ezzel a 'jószívű' barát elindult a lopott autóval a határ felé" – írta meg a szaklap.

A nyomozók elég hamar a nő volt élettársát, a 31 éves, budapesti villanyszerelőt, T. Gábort kezdték gyanúsítani.

Elsősorban amiatt, amiről a szomszédok beszéltek nekik. A férfi rendszeresen ütötte-verte a nőt, és zaklatta is azután, hogy szakított vele. Akkor is rátámadt, amikor a nő kirakta az otthonából. Aztán újból és újból megütötte. Ilyenkor mindig arra várt, hogy a nő két gyereke ne legyen otthon. A nyomozókban a gyanú erősödött, amikor megtudták, hogy a férfi, akinek a nyugati és szocialista országokba is érvényes volt az útlevele, a gyilkosság napján átlépte a határt. Nyugat felé indult, ahogy a barátjának mondta. A magyar rendőrök azonnal hívták a csehszlovákokat, akikkel közölték, hogy a férfi egy gyilkos, akinek a Német Szövetségi Köztársaságban (NSZK), Kanadában, Belgiumban, sőt még a távoli Ausztráliában is élnek rokonai. Aztán a Budapesti Rendőr-főkapitányság vezetőjének bűnügyi első helyettese felvette a kapcsolatot az Interpol Magyar Nemzeti Irodájának vezetőjével.

Még ezen a napon „nagyon sürgős!" jelzéssel Interpol körözést küldtek minden tagország nemzeti központi irodájának.

Ebben pár mondatban írtak arról, mi történt és néhány adatot is megadtak. A körözvényben megemlítették, hogy a gyilkos Ausztrián át az NSZK felé vehette az irányt, mivel ott él legközelebb rokona. Három nappal később a Fővárosi Bíróság is elfogatóparancsot adott ki a férfi ellen emberölés alapos gyanúja miatt. Főleg azokban az országokban kezdték nagy erőkkel keresni a férfit, ahol élt valakije. Sorra érkeztek az ehhez hasonló üzenetek:

A Victoria tartománybeli rendőrség tájékoztatása szerint meghallgatták T* Gábor melbourne-i rokonait, akik elmondták, hogy nevezettről hosszabb ideje nincs tudomásuk. T-t felvettük a keresett személyek közé, és amennyiben megkísérelne beutazni Ausztráliába, a megfelelő intézkedéseket megtesszük, és irodájukat időben tájékoztatjuk. Interpol, Canberra."

Nemsokára újra kattogni kezdett a telexgép, mert a németektől is érkezett egy üzenet:

Értesítjük Önöket, hogy T* Gábort a mai napon letartóztattuk Overathban. Nevezettet holnap a vizsgálóbíró elé fogják állítani, ezért kérjük, hogy a lehető legsürgősebben tájékoztassanak minket, milyen terhelő bizonyítékok állnak rendelkezésükre M. Emilné meggyilkolásának ügyében. Interpol, Wiesbaden."

A magyar nyomozók elküldték azt, amit akkora már tudtak a gyilkosságról a férfit terhelő bizonyítékokkal együtt. Ez elegendőnek bizonyult ahhoz, hogy Németországban bíróság elé állítsák. A németek azt mondták, érdemes lenne úgynevezett „piros sarkos" nemzetközi körözést is kiadni T. Gábor ellen, nehogy hiányosnak ítélje a bíró a bizonyítást és elrendelje a szabadon engedését. Ekkor ugyanis T* elmenekülhetne Nyugat-Németországból. De ha van ilyen „piros sarkos" körözés ellene, valamelyik Interpol-tagország nemzeti rendőrségének nyomozói még elfoghatnák. „Ha ezzel az országgal kiadatási szerződés van érvényben, akkor a gyilkos kiadatását lehet kérni a későbbiekben. Az NSZK-ban ugyanis csak akkor folytatnak ebben az ügyben büntető eljárást, ha a magyar fél kiadatási kérelmét az NSZK elutasítja.

Ezen kívül felhívták arra is a figyelmet, hogy amennyiben az NSZK illetékes szervei nem teljesítik a kiadatást, T* Gábort kitoloncolják, de nem Magyarország irányába, mivel a kitoloncolás nem helyettesítheti a kiadatást.

Mindez annyit jelentett, hogy az esetleges akadályok felmerülése során T* csak úgy kerülhet vissza Magyarországra, ha sürgősen kiadják nemzetközi körözését" – írta meg a szaklap.