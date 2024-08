Közel 6 millió forintos kárt okoztak az albérletes csalók

A jelenleg 28 éves férfi és öt évvel idősebb párja a 2021 vége és 2023 nyara között számos esetben hirdetett eladásra különféle nemlétező termékeket és ugyancsak fiktív bérbe vehető ingatlanokat.

Szinte minden esetben előleget kértek, majd amikor az összeget megkapták elérhetetlenné váltak.

A tettüket beismerték, amivel közel hatmillió forintos kárt okoztak.

Képünk illusztráció!

Fotó: Shutterstock/SOMKID THONGDEE

Az ügyészség őket a csalások elkövetésével és ezen felül 42 hamis magánokirat felhasználásával vádolta meg. A pár ugyanis amikor az albérlet előlegeket megkapták, hamis számlákat küldtek ki a szerencsétlenül járt bérlőknek.

A nő letartóztatásban várja az eljárás folytatását, tekintettel arra is, hogy korábban már négyszer volt büntetve csalás miatt,

továbbá egy újabb ügy bírósági szakban van vele szemben folyamatban, szintén hasonló bűntettek miatt.

Az ügyészség a vádiratban – egyebek mellett - arra tett indítványt, hogy a bíróság beismerés esetén a nőt három, a férfit két év végrehajtandó szabadságvesztésre ítélje, és adjon helyt a bejelentett polgári jogi igényeknek - írja az ügyészség a honlapján.

