Még egy hétig biztos marad a kánikula

Hétfőn a sok napsütés mellett fátyolfelhők lesznek az égen, emellett a középső országrészben lehet több gomolyfelhő, amelyekből egy-egy helyen zápor, esetleg zivatar is előfordulhat. A Dunántúlon az északnyugati, a Tiszántúlon és az Északi-középhegység keleti felében az északi, északkeleti szelet kísérik élénk, főként a Bodrogközben, valamint az Északnyugat-Dunántúlon és a Balaton térségében olykor erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29-37 fok között alakul.

Kedden az erőteljesebb gomolyfelhő-képződés és fátyolfelhőzet mellett több órára kisüt a nap. Szórványosan előfordul záporeső, zivatar. Az északi, északkeleti szél sokfelé megélénkül, néhol megerősödik, zivatarban viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet hajnalban 14-23, délután 27-35 fok között valószínű, délkeleten a magasabb értékekkel.

Szerdán napos idő várható helyenként gomoly-, illetve fátyolfelhőkkel, és csak egy-egy zápor, zivatar alakulhat ki. Az északkeleti szél sokfelé megélénkül. A hőmérséklet hajnalban 14-21, délután 30-35 fok között valószínű.

Csütörtökön napos, száraz idő lesz a jellemző, helyenként gomoly- és fátyolfelhőkkel, legfeljebb egy-egy záporral, zivatarral. Az északkeleti, északi szél többfelé megélénkül. A hőmérséklet hajnalban 14-21, délután 30-36 fok között várható.

Pénteken is napos időre van kilátás gomoly-, valamint fátyolfelhőkkel, néhol záporral, zivatarral. Sokfelé megélénkül az északi, északkeleti szél.

A minimum 14-22, a maximum-hőmérséklet 31-36 fok között alakul.

Még egy hétig biztos marad a hőség - Fotó: Fotó: Polyák Attila - Origo

Szombaton az erőteljesebb gomolyfelhő-képződés és fátyolfelhőzet mellett többórás napsütésre lehet számítani. Helyenként előfordulhat zápor, zivatar és sokfelé megélénkül, néhol megerősödik az északi szél, zivatar környékén viharos lökések is lehetnek. A minimum-hőmérséklet 14-22, a csúcsérték 29-35 fok között várható, északnyugaton mérhetik az alacsonyabb, délkeleten a magasabb értékeket.

Vasárnap az erőteljes gomolyfelhő-képződés és fátyolfelhőzet mellett több órára kisüthet a nap, zápor, zivatar csak szórványosan alakulhat ki. Sok helyütt megélénkül, néhol megerősödik az északi szél, zivatar térségében viharos lökések is lehetnek. A hajnali 13-22 fokról 25-32 fok közé emelkedik a hőmérséklet, délkeleten lesz a melegebb idő.