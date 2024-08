Az idei díjnyertes sós sétálósütemény is megkóstolható a Magyar Ízek Utcájában

Tanács András, a fődíjas termék megálmodója, a pékség tulajdonosával, Varga Ferenccel közösen mutatta be az alkotást Szente Vajknak, a Szent István Nap nagykövetének - közölte az esemény kommunikációjával megbízott ügynökség. Mint írják, az ásotthalmi Kézműves Varga Pékség a kezdetek óta a naturális pékáruk iránti elkötelezettség jegyében végzi tevékenységét: termékeik mentesek az ember által manipulált anyagoktól, adalékanyagoktól és a margarintól is. A péksütemények előállítása során kizárólag vajjal dolgoznak, a felhasznált töltelékeket és lekvárokat maguk készítik el, a gabonát is saját, házi malmukban őrölik.



A kézműves pékség 2022-ben indult először a Magyar Pékszövetség Szent István-napi kenyérversenyén, ekkor az Innovatív Kenyérnek és az Édes, vajas sétáló süteménynek járó első díjat is nekik ítélte a szakmai zsűri - idézik fel a közleményben. Kiemelik: az idén a Pásztor reggeli elnevezésű alkotásukkal nyerték el a Sós sétálósütemény kategória fődíját, amely hiánytalanul teljesíti a versenykritériumokat: egy sós ízvilágú, könnyen szállítható és fogyasztható, dekoratív megjelenésű süteményt kóstolhat meg ezúttal a Szent István Nap ünnepségsorozat közönsége.



"A francia croissant vajas, lágy íze, a házi juhtúró, sonka és lilahagyma tökéletes harmóniát alkot ebben a termékben" - idézik Tanács Andrást, aki hozzátette: a croissant szegedi paprikával színezve különleges textúrát, küllemet és kiváló zamatot ad.



A Tanács Andrással és Varga Ferenccel készített interjú a https://www.youtube.com/watch?v=I-wFlhL73VA linken tekinthető meg.



A Magyar Ízek Utcájában az idei nyertes Szent István-napi kenyeret és Innovatív Kenyeret is megtalálhatják az érdeklődők.



A Szent István Nap programjai, valamint az előadókkal és a műsorokkal kapcsolatos részletes információk a szentistvannap.hu weboldalon és az ünnepségsorozat mobilalkalmazásában érhetők el.