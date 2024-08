Az olaj után a gázszállítás is veszélybe kerülhet Ukrajna felől – heti összefoglaló

A fenntarthatóságot is segíti a kiskerlánc nagyszabású akciója

Ezen a hét hétfőn indította és négy héten keresztül folytatja nagyszabású akcióját a SPAR: négy héten át hetente 200, összességében 800 kozmetikai, tisztálkodási, vegyi és papírtermék árát csökkenti. A kiskereskedelmi lánc ezzel biztosítja, hogy a vásárlók egy helyen szerezhessék be a legkedvezőbb árú, a család és a háztartás számára legfontosabb háztartási és vegyiáru-cikkeket. A kedvező árak mellett az is vonzó lehet a tudatos vásárlók számára, hogy ha ugyanott tudják beszerezni a tisztítószereket, vegyi árukat és piperecikkeket, ahol az élelmiszereket is, akkor kevesebb utazással kevesebb üzemanyagot fogyasztanak, és időt is megtakarítanak. Az akcióban a SPAR, az Interspar, a SPAR partner és a SPAR market üzletek vesznek részt.

A SPAR 800 termék árát csökkenti Fotó: AFP/Emmanuele Contini/NurPhoto

Hatalmas többlettel zárt a költségvetés júliusban

Csökkent a költségvetés hiánya, a Pénzügyminisztérium csütörtöki közlése szerint július végéig az államháztartás központi alrendszere 2443,3 milliárd forintot halmozott fel, miután júliusban a központi alrendszer 213 milliárd forintos többlettel zárt. Mivel a részletes adatokat a szaktárca csak két héttel később közli, egyelőre annyit árult el, hogy a kamatkiadásokra fordított kifizetések összege 2217 milliárd forint volt, ami 700,9 milliárd forinttal magasabb az előző évi azonos időszaki teljesítésénél. Összesen 213 milliárd forinttal csökkent az államháztartás halmozott hiánya. A tárca szerint ezzel tartható az idei évre kitűzött 4,5 százalékos hiánycél. A korábbi hónapok is kedvező folyamatokról árulkodtak, a májusi többlet után júniusban 107,8 milliárd forintos hiánnyal zárt a költségvetés, ami az elmúlt 22 év legkedvezőbb 6. havi mutatója volt, bár az akkori 2656,4 halmozott hiány így is az éves hiányterv 106 százalékát jelentette – idézi fel a Világgazdaság cikke.

Kiderült, hogyan alakultak júliusban az árak: itt vannak a legújabb inflációs adatok

Júliusban a fogyasztói árak átlagosan 4,1 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Júniushoz viszonyítva átlagosan 0,7 százalékkal emelkedtek az árak, az üzemanyagok 3,8 százalékkal drágultak. Tavaly júliushoz viszonyítva az élelmiszerek ára 2,7 százalékkal nőtt – közölte a Központi Statisztikai Hivatal.