Azahriah mentheti meg az idei Sziget Fesztivált

Amikor 2022-ben az utolsó VOLT Fesztiválon a délutáni órákban először láttam Azahriah-t, érezni lehetett, hogy ebben a srácban hatalmas potenciál van, csak éppen nem amiatt, aminek alapján akkor gondoltam. Kissé skizofrénnek hatott a koncertje, az egyik pillanatban világszínvonalon lejátszott világszínvonalon néhány angol nyelvű brit popszámot, majd hirtelen egy nem túl jó ízlésre valló mulatósra váltott, ami igencsak bántotta a fülemet.

Aztán eltelt két év, Azahriah hirtelen az ország túlzás nélkül legnagyobb sztárja lett, így a Sziget kiemelt idősávjában a nagyszínpadon lépett fel csütörtök este. És érdekes módon a koncertje ezúttal pont azokban a pillanatokban ült le, amikor vagy tizenöt percen keresztül az említett angol nyelvű dalai kerültek terítékre. Rájöttem, hogy azért annyira mégsem kiemelkedőek, a közönség is sokkal inkább a jóval populárisabb számáraira mozdult meg.

A szervezőktől egyébként szimpatikus, hogy a hazai előadókra idén kiemelt figyelmet fordítanak,

de a matek nem jött ki: Azahriah hiába járta be már Európát, a külföldi közönség számára azért még mindig ismeretlen névnek számít. Viszont felemelő érzés volt, hogy a legnagyobb helyszínen mindenki magyarul énekel, még ha a nyelvi akadályok miatt csak fél házat is vonzott a show. Ami körítésben nyilván alaposan elmaradt a Puskásban adott tripla koncerttől, de a lángnyelvek azért ütemesen felcsapkodtak, és a 22 éves előadón érezni lehetett, igencsak élvezi, hogy kiemelt fellépőként szerepelhet a Szigeten.

(...)

De úgy tűnt, a Sziget látogatóinak nem sokat mond az említett lemez,

vagy tíz éve nem voltak ilyen kevesen főműsoridőben a nagyszínpad előtt,

kezdés után is kényelmesen be lehetett sétálni az első sorokba. Talán ez is szegte el az előadó kedvét, mert bár a körítés és a látvány meggyőző volt, ő annál enerváltabbnak tűnt, profin elénekelte a dalokat, de közben mintha lélekben ott sem lett volna, a közönség pedig hiába követelte skandálva a végén, hogy játssza már le a legnagyobb slágerét, a Wonderwallt, Gallagher faképnél hagyta őket.