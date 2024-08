Rengetegen pihennek a Balatonnál – a tavalyinál is erősebb a szezon

A Balaton egyik legjobb fagyizójában, az Amaretto fagylaltozóban persze most is hatalmas a sor. Ez a fagylaltozó nyerte tavaly a Balaton fagyija versenyt a Balatoni tövises mangó sorbet nevű jeges édességével.

Varga Tamás, a fagylaltozó üzletvezetője is elégedett az idei vendégforgalommal.

"Nem panaszkodunk sem az időjárásra, sem a vendégszámra, szerencsére nagyon jó az idei szezon. Úgy látjuk, hogy a befektetett munka meghozta a gyümölcsét, minden évben egyre többen jönnek. Ezért mi persze sokat is dolgozunk. Arra törekszünk, hogy a fagylaltok minősége és a kedves kiszolgálás miatt visszajárjanak hozzánk a vendégek."

mondta.

Varga Tamás, az Amaretto fagylaltozó üzletvezetője

Ez a fagylaltozó egyébként az idén is bekerült a Magyar Konyha Balatoni Gasztrokalauzába - vagyis a tó körüli 300 legjobb balatoni vendéglátóhelye közé.

"Nagyon örültünk, hogy ajánlanak minket, de ez felelősséggel is jár. Ha már bekerültünk a 300 legkiválóbb közé, az a feladatunk, hogy ott is maradjunk. Szinte hétről hétre különböző újdonságokkal várjuk a vendégeinket. Most, a nagy melegben elsősorban a gyümölcsfagyik a legnépszerűbbek. Próbáljuk kombinálni az ízeket – ahogy éppen a tavalyi Balaton fagyija is egyfajta kombináció volt: a homoktövist a mangóval párosítottuk. Sok visszajelzés érkezik hozzánk, hogy hallottak a finom fagylaltjainkról, olvasták vagy látták a tévében a sikereinket, így minden évben visszatérnek hozzánk – ez pedig a legnagyobb elismerés számunkra.” - mondta Varga Tamás, aki hozzátette: még kutyáknak is kínálnak jeges különlegességet.

"A kutyás vendégeinknek szeretnénk kedveskedni ezzel: speciális, kutyáknak készült fagylaltot is kínálunk, amelyet ebben a hőségben nagyon szeretnek a család kedvencei."

Kicsit tovább sétálunk, és egy kedves, családias vendéglőhöz érünk. Két terasza is csaknem teljesen tele van – az egyik az utcafronton található, a másik pedig az étterem hátsó részében kialakított árnyas kerthelyiségben. Sürögnek-forognak a vendéglő munkatársai: hordják az asztalokhoz a szebbnél-szebb tálakat, frissen sülteket, leveseket, de egészen egyszerű, házias fogásokat is kínálnak, például töltött paprikát vagy lencsefőzeléket.

„Hogy mi a kedvence a vendégeknek? Fogas kérdés… és a válasz is a fogas lesz… és a ponty. Vagyis: elsősorban a halételeket kedvelik a legjobban a vendégeink - a Balatonnál mindig a halak fogytak leginkább. De itt minden más is frissen készül.”

- mondja Kutics Balázs, a Porció vendéglő tulajdonosa.