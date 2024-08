Veszélyes utcai banda terrorizálja az embereket a bajai buszmegálló környékén

Sok bajai lakos már inkább elkerüli a helyi buszállomás környékét, amióta egy gyanús alakokból álló banda gaázdálkodik a területen. Többen is elmondták,

hogy a csapat először kiszemeli, majd megkörnyékezi áldozatát. Bevett módszerük a következő: pénzt kérnek az emberektől, majd ha nem kapnak, vagy kevésnek ítélik az összeget, körbeállják az illetőt, megfenyegetik, és az értékeiket követelik - rosszabb esetben el is veszik.

Volt rá példa, hogy egy megfenyegetett, és halálra rémült áldozattól elvették a holmijait, ezután elmenekültek a helyszínről a zsákmánnyal. A helyiek szerint

leginkább gyerekeket és nőket támadnak meg,

esetleg munkából hazasiető, gyanútlanul arrafelé sétáló embereket.

Egy asszony például rettegésben éli mindennapjait, amióta néhány nappal ezelőtt megtámadták a fiát:

Ma a fiamat fogták körbe, pénzt kértek tőle és ki akarták pakoltatni az értékeit. A szerencse csak az volt, hogy a járókelők védelmükbe vették a gyereket. Bele sem merek gondolni, mi lett volna, ha senki nem segít neki!

– írta.

Előfordult az is, hogy körbeálltak egy nőt, és szokás szerint fenyegetni kezdték, azonban az volt a szerevséje, hogy néhány fiatal így arra járt, és az erőfölénytől megijedve a banda tagjai szétszéledtek.

Illusztráció

Fotó: Csudai Sándor - Origo

A Ripost információi alapján már nem az első eset, a rendőrök többször is intézkedtek az ügyben, és több tagot is letartóztattak már bandából. A környékbeliek szerint legutóbb tavasszal vitték be őket, azonban néhány hónap nyugalom után újra megjelentek a környéken, mindazok ellenére, hogy a polgrőrök és a rendőrök is

gyakran tartanak razziákat a környéken a helyiek védelme érdekében. Azonban ahogy a banda tagjai észreveszik őket, egyből szétszélednek és elmenekülnek.

A Ripost felkereste a rendőröket a történtekkel kapcsolatban:

„Az esettel kapcsolatban érkezett bejelentés a rendőrségre, mely alapján a bajai rendőrök azonnal a helyszínre mentek, azonban a megadott helyen és a környékén sem találtak a bejelentés alapján megjelölt személyeket/csoportot. A Bajai Rendőrkapitányág munkatársai visszatérően ellenőrzik az érintett területet”