Fiatal banda tartotta rettegésben az Egerben bulizókat

Tavaly októberben megállapodott egy fiatalkorú fiú és három fiatal felnőtt, akik közül egyikük sem idősebb 20 évesnél, hogy Egerben részeg embereket fognak „lehúzni”, azért, hogy a tőlük kapott pénzből elmehessenek szórakozni.

A tervüket egyik éjszaka, hajnali 3 körül meg is tudták valósítani, mikor Eger belvárosában sétáltak. Ott felfigyeltek egy részeg férfira, aki a fő utcán gyalogolt haza.

A férfi út közben befordult egy szűk mellékutcába, aminek egyik oldala építkezés miatt le volt zárva. A banda kifigyelte, hogy a férfi a szűk utcából nem tud elmenekülni, ezért oda mentek hozzá és körbe állták, miközben felszólították, hogy adja át a nála lévő pénzt.

A férfi rosszat sejtett, ezért csak 3.000 forintot adott a bandának, azonban azok kevésnek tartották az összeget, emiatt pedig a férfi karóráját akarták ellopni.

A fenyegetések miatt a férfi végül hagyta, hogy banda tagok lecsatolják a karján lévő órát, majd akkor sem mert tiltakozni, mikor a rablók a zsebéből kivették a pénztárcáját és a mobiltelefonját.

A rablás másnapján a banda három tagja két fiú és egy lány, hajnalban egy újabb részeg pénztárcáját vette el a patakparton.

Az ügyészség a felnőttkorú bandatagokkal szemben többéves fegyházbüntetést, és közügyektől való eltiltást javasol. A fiatalkorú elkövetővel szemben pedig javítóintézeti nevelés elrendelését indítványozta.

A rablás helyszíne.

Fotó: Magyarország Ügyészsége

Ahogy írtuk, több lakosra is rátámadt egy banda a bajai buszállomásnál, bevet szokásuk, hogy körbeállják, megfenyegetik és kirabolják az embereket. Sok bajai lakos már inkább elkerüli a helyi buszállomás környékét, amióta egy gyanús alakokból álló banda gazdálkodik a területen. Többen is elmondták, hogy a csapat először kiszemeli, majd megkörnyékezi áldozatát. Bevett módszerük a következő: pénzt kérnek az emberektől, majd ha nem kapnak, vagy kevésnek ítélik az összeget, körbeállják az illetőt, megfenyegetik, és az értékeiket követelik - rosszabb esetben el is veszik.

Előfordult az is, hogy körbeálltak egy nőt, és szokás szerint fenyegetni kezdték, azonban az volt a szerevséje, hogy néhány fiatal így arra járt, és az erőfölénytől megijedve a banda tagjai szétszéledtek.