26 éve nem látott állat került vissza a budapesti állatkertbe

Tevék a Biodóm szabadtéri kifutóinak megnyitóján - Fotó: Kocsis Zoltán

A kifutók ideiglenes benépesítése nem az első olyan lépés, amellyel az állatkert a beruházás szüneteltetése idején is igyekszik hasznosítani a Biodóm már elkészült létesítményeit. Már a múlt év végén a területen látható volt a Sárkány Éve Lampion Fesztivál, majd idén márciusban a Fénydóm fényművészeti tárlat helyszíne is ez a terület volt. Rendeztek a létesítményben családi musical előadást, a Fővárosi Önkormányzat által szervezett állásbörzét és több más programot is. Ezeken az eseményeken hatvanezernél is több látogató vett részt összesen. Korábban arról is beszámoltunk, hogy újra lesznek barnamedvék a Fővárosi Állat- és Növénykertben.