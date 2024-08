Kiderült mi lesz a bőnyi iskolában késelő lány sorsa

A bíróság döntése alapján továbbra is letartóztatásban marad a bőnyi általános iskolában késelő lány, amit javítóintézetben kell töltenie. A lány áprilisban, az egyik tanóra végén szúrta hátba az egyik osztálytársát egy konyhakéssel, amit otthonról vitt be az iskolába. A megkéselt lányon életmentő műtétet kellett végrehajtani. Később az is kiderült, hogy a késelő lány halállistát is írt.

Április végén a bőnyi Szent István Király Általános Iskolában egy 12 éves kislány megkéselte az egyik osztálytársát egy konyhakéssel, amit otthonról vitt magával az iskolába. Később az is kiderült, hogy a lány egy halállistát írt, amin több diák neve is szerepelt. Pirossal írta le azoknak a nevét, akiket meg akart ölni, zölddel pedig azokét, akiket nem. A támadás után a bíróság elrendelte a lány letartóztatását, amit javítóintézetben kellett letölteni. Az Origo megkeresésére a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség helyettes szóvivője, Sticz Tamás elmondta, hogy a bíróság október végéig meghosszabbította a kényszerintézkedést, így a késelő lány továbbra is javítóintézetben marad. Fotó: Fotó: Ladóczki Balázs - Origo Ahogy azt korábban megírtuk, április 29-én 8 óra 45-kor tettek bejelentést a rendőrségen, hogy a bőnyi Szent István Király Általános Iskolában egy 12 éves hatodikos lány megkéselte szintén 12 éves osztálytársát. B. Katalin egy otthonról hozott késsel szúrta meg osztálytársát, akit a mentősök helikopterrel vittek a Petz Aladár kórházba Győrbe. B. Katalinról később kiderült, hogy egy halállistát készített az osztálytársairól. A névsorban szereplő neveket pirossal és zölddel jelölte. Az előbbieket akarta megölni, akit pedig zölddel írt, őket nem akarta bántani. A lány megvárta az óra végét és azt, hogy a többi osztálytársa kimenjen a teremből, majd a padjában elrejtett 20 centis késsel hátba szúrta a mellette ülő Mirellát. Ezután Katalin kihúzta a kést Mirella hátából, majd a földre dobta. A támadás után az iskola egy Facebook csoportban megüzente a szülőknek, hogy az intézményben rendkívüli esemény miatt a tanórákat nem tartják meg, valamint a szülők menjenek el a gyerekeikért az iskolához. A gyerekek a szüleiket sokkos állapotban, többen sírva várták. Mirella egyik osztálytársa még az eset után jó néhány órával is csak könnyek között tudott válaszolni az Origo kérdéseire. Nem láttuk rajta, hogy zaklatott lenne, viszont a lánnyal, akit megkéselt, vele többször is összeveszett korábban, velünk, az osztálytársaival pedig agresszív volt. Amikor kicsengettek az óráról ketten maradtak a teremben, akkor szúrta meg. - mesélte a fiú, aki elcsukló hangon mesélte a szörnyű délelőtt eseményeit.

A támadás után a megkéselt lány, Mirella anyja a Kisalföldnek elmondta, hogy túl van az életveszélyen, stabil az állapota, de még az intenzíven kezelik. Mirella nagyon erős, fel fog épülni! Sokkal jobban van, de sok vért vesztett, a szúrás elérte a tüdejét. Az mentette meg az életét, hogy a mentőhelikopterben azonnal kapott vért. Egy túlélő! Nem először hajtottak rajta végre életmentő műtétet” – mondta az anya a lapnak, majd hozzátette, hogy amennyit csak lehet a lánnyal vannak, de van két kisebb gyerekük is, akikkel szintén foglalkozni kell. Nem haragszom a kislányra, aki bántotta a lányomat, sőt inkább sajnálom. Én is anya vagyok, nem hibáztatom. A szüleinek kellett volna észre vennie, hogy valami gond van - tette hozzá az asszony. Korábban arról is írtunk, hogy a támadás olyan brutális volt, hogy még az ajtó is véres volt az osztályteremben. A helyiek szerint a családban az apa többször is megverte az anyát, aminek köze lehet a kislány viselkedéséhez.

