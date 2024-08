Óriási a botrány Boris Brejcha budaörsi fellépése miatt

Boris Brejcha évek óta fellép Magyarországon, kisebb kluboktól kezdve a Papp László Budapest Arénáig, de most először szabadtéren játszott.

Nehezen jutottak be a résztvevők

A résztvevők beszámolói szerint már a helyszín megközelítése is nehézkes volt. Egyikük azt mondta, autóval érkezett, de a parkolóban több órás sor állt, és sokan parkolóhely nélkül maradtak, vagyis több jegyet adhtak el a szervezők, mint ahány parkolóhely volt.

A beléptetésnél is hosszú sorok alakultak ki, mert egyszerre csak két embert engedtek be, így órákig tartott a sorban állás. Többen hazamentek, miután kiderült, hogy aki nem veszi át a karszalagját délután ötig, annak 10 000 forint pótdíjat kell fizetnie.

Bent sem volt jobb a helyzet

A bejutók kaotikus körülményekkel szembesültek. Az ingyenes vízosztás gyorsan véget ért, és hosszú sorok álltak a vízért, amit végül sokan nem kaptak meg. A rendezvényen négy italárusító sátor volt, de az egyiket bezárták, így mindössze

négy ember szolgálta ki a 15 ezer főt.

Egy résztvevő beszámolója szerint négyszer próbáltak vízhez jutni, de csak egyszer sikerült egy óra sorban állás után. A résztvevők nem kaptak nyugtát, csak kártyaterminál szelvényt, és többeket túlfizettettek. Ráadásul a víz, sör és üdítők ára elérte a kétezer forintot. A VIP szekcióban is hasonló problémák adódtak, így sokan inkább a küzdőtérre mentek, de ott is káosz fogadta őket. Néhányan megpróbáltak visszamenni az autójukhoz vízért, de mivel a jegy csak egyszeri belépésre jogosított, ezt nem tehették meg. Végül a tűzoltók biztosítottak vizet a résztvevőknek egy slag segítségével, amiről azonban senkit sem tájékoztattak.

A helyszínen nem volt árnyék, vizesblokkok és vízátjárók sem, így sokan rosszul lettek a hőségben, és akik emiatt panaszkodtak, azokat a biztonságiak eltávolították.

Nagy felháborodás követte az eseményt

A Supernova Techno Facebook-oldalán sokan elégedetlenségüket fejezték ki. Az egyik kommentelő leírta, hogy amikor először rosszul lett a helyszínen, szerencsére kapott vizet és jobban lett, majd a koncert kezdete előtt nem sokkal ismét rosszul lett a tűző napon - írja a Blikk.

A párom észrevette, hogy a színpad előtt osztanak vizet, így odament, hogy kérjen nekem. A “kedves” biztonsági őr, pedig közölte vele: “Hozd ide!” Mármint engem, aki már fal fehérre sápadt és rosszul van, vigyen oda bemutatni, hogy valóban rosszul vagyok. Ez volt az a pont, ahol a párom kézen fogott és eljöttünk” ezután hozzá tette, hogy “a legdurvább hogy vittek vizet hogy osszák ki a korlátnál, de nem osztották, kb 6-8 ember kapott csak! Én is kértem így kaptam 1-et amit 2-en ittunk meg…A többi végig ott maradt…karton vizek"

Túl hangos is volt a buli

Ahogy az Index egyik olvasója jelezte, a zajterhelés is meghaladta a megengedett szintet, mivel Budaörsön egy kilométeres távolságban 70 decibel körüli zajt mértek. Panaszok érkeztek a Farkasréti Temetőtől is, amely 3,2 kilométerre van a helyszíntől. A koncertet este 10 órakor kellett volna befejezni, de csak később ért véget, miután több bejelentés is érkezett a 112-es segélyhívóra.