Brüsszel részt vesz abban, hogy Ukrajna uniós országok energiabiztonságát veszélyeztesse

Az olajszállítás leállítása határozottan veszélyezteti az energiapiac működését és az energiaellátás biztonságát Magyarországon és Szlovákiában, vagyis az unión belül. Az Európai Unióról (EU) szóló szerződés szerint az Európai Bizottság (EB) gondoskodik a szerződések, valamint az intézmények által elfogadott intézkedések alkalmazásáról. Az EB-nek tehát jogi kötelezettsége van arra, hogy fellépjen az egyes energiabiztonságot érintő fenyegetések ellen – mondta a Magyar Nemzetnek Ifj. Lomnici Zoltán, a Századvég tudományos igazgatója azzal kapcsolatban, hogy a Fidesz–KDNP európai képviselőcsoportja levelet írt az EB-nek, hogy tegyen eleget kötelezettségének.

A Magyar Nemzet emlékeztet: a Fidesz–KDNP európai képviselőcsoportjának vezetője, Deutsch Tamás és elnöke, Gál Kinga levélben szólította fel az Európai Bizottságot (EB), hogy tegyen eleget kötelezettségeinek, és álljon ki az uniós tagállamok energiabiztonságát fenyegető ukrán zsarolás ellen. A képviselők emlékeztettek:

Ukrajna döntése – miszerint leállítja a Magyarországra és Szlovákiába irányuló orosz nyersolaj szállítását – a hivatalos ukrán nyilatkozatok alapján annak kikényszerítésére irányul, hogy a két tagállam, Magyarország és Szlovákia megváltoztassa békepárti álláspontját, tehát bevallottan politikai zsarolásról van szó.

Brüsszelből kell fellépni Ukrajna döntésével szemben

Az európai uniós tanácsi határozatok értelmében az EU)társulási megállapodást kötött Ukrajnával, ez 2017-ben hatályba is lépett. A megállapodás része többek között a gazdasági és ágazati együttműködés, amelynek részre az energiaügy is. Mivel a megállapodást az EU nevében kötötték, így annak érvényesülését Brüsszelből lehet – és kell is – jogi eszközökkel kikényszeríteni – mondta az alkotmányjogász. Ifj. Lomnici Zoltán kifejtette: az EU működéséről szóló szerződés szerint az unió energiapolitikájának céljai