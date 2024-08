Karácsonyék idén is Budapestre hívták Soros segítségével a szuverenitás ellenségeit

Idén ősszel is megrendezik a hazai és a nemzetközi balliberális elit szereplőit tömörítő Budapest Fórumot. A korábbi évekhez hasonlóan a konferenciát a Soros-egyetemen tartják, s a szervezők kilétében sincs változás: a Soros-egyetem Demokrácia Intézete mellett a Political Capital nevű balliberális elemzőintézet, valamint a Karácsony Gergely vezette Fővárosi Önkormányzat szervezi a Budapest Fórum 2024 – Fenntartható Demokráciák Építése elnevezésű eseményt. A Budapest Fórum honlapján eddig mindössze néhány személyt tüntettek fel a szeptember 18-19-én megrendezendő konferencia előadói közül: például a főpolgármestert, Krekó Pétert, a Political Capital ügyvezetőjét, valamint a CEU indiai rektorát – írta a Magyar Nemzet.

Karácsonyék idén is Budapestre hívták a magyar szuverenitás ellenségeit

A tavalyi Budapest Fórum több tucatnyi előadója között például megtalálható volt a főváros brüsszeli irodájának vezetőjeként hazánk érdekei ellen lobbizó Jávor Benedek, Cseh Katalin, a Momentum egykori európai parlamenti képviselője, aki a Magyarországnak járó uniós források visszatartásáért lobbizott. Mindezek mellett a hazánkat elítélő jelentést jegyző zöldpárti EP-képviselő, a francia zöldpárti Gwendoline Delbos-Corfield.

Egy évvel korábban pedig a részben a 2022-es magyarországi választások eredményének befolyásolására – a hivatalban lévő kormány megbuktatására – létrehozott Action for Democracy (A4D) tanácsadói testületének a krémje is részt vett a konferencián. Így például Kati Marton kuratóriumi elnök, aki egyben Soros György egyik bizalmasa, Korányi Dávid, az Action for Democracy ügyvezetője, aki korábban Karácsony Gergely városdiplomáciai tanácsadójaként tevékenykedett.

Komoly kampánygépezetet is működtettek

Emlékezetes: az Action for Democracy volt az egyik fő csatornája azoknak a külföldi eredetű milliárdoknak, amelyeket a Márki-Zay Péter vezette baloldali összefogás 2022-es kampányába pumpáltak. Mint arról az Origo korábban beszámolt, az Action for Democracy és az együttműködő partnereik valóságos kampánygépezetet is működtettek a kipécézett nemzeti vezetők, köztük Orbán Viktor miniszterelnök lejáratására. Amint az ma már közismert: a tavaly nyáron a titkosítás alól részben feloldott titkosszolgálati jelentés feltárta, hogy az Action for Democracyn, illetve egy azonos célú, svájci alapítványon keresztül több mint 4 milliárd forint érkezett Magyarországra, és a pénzekkel a baloldal választási kampányát segítették. Milliárdos összegek kerültek a lejárató portálokat működtető EzaLényeg nevű médiabirodalom kiadójához, az Oraculum 2020 Kft.-hez, valamint a Bajnai Gordon egykori baloldali miniszterelnök érdekeltségébe tartozó DatAdat céghálójához. Idén pedig az a korábbi gyanú is bebizonyosodott, hogy a Korányiék által korábban mikroadományként aposztrofált több milliárd forint szinte teljes egészében Soros Györgytől származott.