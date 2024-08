Újabb budapesti fürdők zárhatnak be

Felduzzasztották a központot, lelassították az ügymenetet, később nyitják és korábban zárják a fürdőket. Amikor 2010-ben átvettük a fürdőket, akkor mínusz 600 millió forint volt az éves eredmény, 2020-ra pedig sikerült 4,3 milliárd forintos nyereséget elérnie a cégnek. Ha akár új vezetéssel is, de változatlan módon viszik tovább a fürdőket, akkor ez ma is egy nagyon jól prosperáló cég lenne. Most is pozitív már a BGYH szaldója, de az eredmény messze elmarad a 2019-es évnek az eredményétől reálértékben, miközben a nagy vidéki fürdők rekordokat döntenek