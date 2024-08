Családi élmények és izgalmas ismeretek a víz csodálatos világáról

Hogy miért olyan izgalmasak a programok? Azért, mert egy olyan különleges világba csöppenhetsz, ahol közelebbről is megismerheted a tengerek, a tavak és a folyók vizeit, élőlényeit. A „Merülj el az élményekben” című rendezvénysorozat egy olyan egyedülálló és tudatos kezdeményezés, amelynek segítségével a kicsik és a nagyok játékosan tanulmányozhatják a vízi élővilág sokféleségét. Ezáltal sokkal könnyebb lesz megérteni, milyen fontos a fajok védelme, valamint a természetes élőhelyek megőrzése. Ennek a különös világnak a feltérképezésére kiváló helyszín a Campona – ahol ott a Tropicarium, ami önmagában is felejthetetlen élményt nyújt.

Igazi élmény lesz

Ez a két hétvége (08.24-25. és 08.31-09.01., mindennap 10:00 és 17:00 között) amellett persze, hogy a játékról és a szórakozásról is szól, abban is sokat segít a gyerekeknek, hogy könnyebb legyen ráhangolódni az iskolakezdésre. Itt ugyanis a már fentebb említett témák mellett, szó esik a vízvédelemről is, mégpedig nem is akárhogyan. A "Merülj el az élményekben" című családi program talán egyik legfontosabb üzenete az, hogy legyünk figyelmesek bolygónk értékes erőforrásaira, különösen a vizeinkre.

Emellett a szervezők nem titkolt célja, hogy ezeken a hétvégéken olyan oktató jellegű játékokon vegyenek részt a gyermekek, amelyek arra inspirálják őket, hogy jobban elmerüljenek a vízi élet csodáiban, és persze az imént már említett vízvédelemben is.

Minden sarokban új kaland vár

Most pedig végre jöhet a móka és a kacagás! Emlékszel még Campira, a Campona okos kabalafigurájára, aki a fenntarthatóságról ad hasznos tanácsokat? Nos, amennyiben részt veszel a szórakoztató feladatokon, akkor pecséteket gyűjthetsz. Az összes pecsét begyűjtése után pedig Campi mesekönyvet kaphatsz.

Kíváncsi vagy, milyen feladatok várnak rád? A rendezvény talán egyik legviccesebb programja, a Balaton átfújás, ahol egy Balaton makett segítségével átfújhatod a bárkádat a tavon.

Aztán olyan állomást is találsz, ahol Campival is találkozhatsz, ha sikerül kirakni a két óriás kocka kirakót. Ezeken ugyanis Campi a víz alá merül, hogy megcsodálhassa a tengerek mélyén rejtőző élővilágot.