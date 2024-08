A férfi és a gyereke kapcsolattartásának módját a bíróság szabályozta, amit többször is módosított. Legutóbb úgy határoztak, hogy a gyerekével kapcsolattartást felügyelő szakember jelenlétében, a helyi gyermekjóléti központ épületében találkozhat.

Tavaly októberben a férfi elment a gyermekjóléti központba, ahol a vezető és a kapcsolattartási koordinátor fogadta és bekísérték a kapcsolattartó helyiségbe. A férfi és a koordinátor egymással szemben álltak egy asztal mellett, a családsegítő közben ismertette vele a kapcsolattartást szabályozó megállapodást.

Közben a férfi egyre idegesebb lett, majd megfogta a koordinátor kezét és erősen elkezdte maga felé húzni.

A koordinátor a váratlan támadás miatt elveszítette az egyensúlyát, és beütötte a csípőjét az asztalba. Emiatt könnyebben megsérült.

Képünk illusztráció!

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Az ügyészség közfeladatot ellátó személy elleni erőszak és könnyű testi sértés miatt emelt vádat a férfi ellen. Azt javasolják, hogy ha az előkészítő ülésen beismerő vallomást tesz és lemond a tárgyaláshoz való jogáról, akkor a bíróság ítélje 3 év próbaidőre felfüggesztett büntetésre.

Három évvel ezelőtt egy férfi az orvosra és egy ápolóra is rátámadt egy érdi kórházban, mert mellkasröntgent szeretett volna csináltatni, ám az akkor érvényben lévő járványügyi rendeletek miatt erre nem kerülhetett sor. Két évvel ezelőtt pedig a tatabányai kórházban támadt az orvosra minden ok nélkül egy cseh fiatal. Még ugyanazon a napon pedig egy középkorú, gyógyszermérgezéssel diagnosztizált férfi is rátámadt a dolgozókra ugyanabban a kórházban. Egy fiatal nő pedig ököllel ütött arcon egy ápolót a marcali kórházban, mert nem volt elégedett az ellátással. Egy balassagyarmati kórházban egy 17 éves kamasz támadt az ápolónőre, amiért nem mehetett be édesanyjához, míg egy miskolci kórházban érfogóval támadt az orvosra és két ápolóra egy idős férfi.

A mentősök február 27-én éjszaka a IX. kerületben láttak el egy magatehetetlen férfit, akit épp a mentőautóba tettek be, amikor az egyik mentőst egy férfi meglökte, majd egy kést vett elő. Az ápoló azonnal beszállt a kocsiba, becsukta a kocsi ajtaját, és lassan elindultak, hogy ne tévesszék szem elől a támadót, miközben rendőrt hívtak.