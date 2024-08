Ezek a legjobb csapdák a darazsak ellen

Fontos a megelőzés: ne hagyjunk élelmiszert szabadon, csukjuk le a kuka tetejét, valamint lehetőség szerint azonnal szedjük össze a fáról lehullott gyümölcsöket. Az is előfordulhat, hogy a szomszédból téved át néhány rovar.

Ezek ellen jelenthet megoldást a saját készítésű rovarcsapda.

Engedjünk egy kevés vizet egy palackba és tegyünk bele főtt vagy nyers hús darabkákat. Mivel a darazsak messziről kiszagolják a húst, belerepülnek a palackba, és ott is maradnak. Hús helyett kiváló csali lehet a méz is, a szörp vagy a sör is, de akár egy kevés mosogatószert is keverhetünk a vízbe.

Nem mindegy, hol helyezzük el a csapdát

Mivel a darazsak kedvelik a napfényt, ezért semmiképp se tegyük a csapdát árnyékos helyre! Arra is készüljünk fel, hogy a palackok körül sok darázs gyűlik össze, ezért ezeket mindig úgy helyezzük el, hogy távol legyenek a kerti bútoroktól, medencétől, stb.

Kakukkfű.

Fotó: Afanasieva / Shutterstock/Copyright (c) 2014 Afanasieva/Shutterstock.

Ezeket a növényeket nem kedvelik a darazsak

Az üröm, a kakukkfű, a citronella, a fodormenta vagy a citromillatú muskátli aromája elűzi a darazsakat, így ezekből a növényekből érdemes néhány tövet ültetni a kertbe - írta a Mindmegette.

Ha megtaláltuk a darázsfészket, akkor darázsirtó spray-vel vagy habbal megpróbálhatjuk elpusztítani őket.

Ezt kora reggel vagy este érdeme végezni, ilyenkor lassabban mozognak a darazsak.