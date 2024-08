72 évesen Demszky Gábor úgy döntött, örökre elhagyja Magyarországot

A 72 éves Demszky Gábor, Budapest egykori főpolgármestere a Facebook-oldalán jelentette be, elhagyja Magyarországot és a horvát tengerparton, Isztrián található házába költözik: „Most leköltözöm ide, egy jobb világba. A politikus azt is elmondta, könyvet fog írni.

A szándék komolyságát jelzi, hogy azt is megírta, kiad mindent, mi kiadható, többek között a Hollán Ernő utcai lakását is októbertől.

Százmilliós nyaralót épített Demszky

Mint arról az Origo évekkel ezelőtt beszámolt, Demszkyék százmilliós nyaralót építettek Isztrián. 130 négyzetméteres alapterületű az a nyaraló, amelyet Demszky Gábor épített a horvát tengerparton, nem messze Abbáziától. Értéke elérheti a százmillió forintot is, bár vezetékes víz nincs a közelben. A ház körül pázsit zöldell, a kilátás pedig fantasztikus. "Nem az egész ház az enyém, hanem csak egy 130 négyzetméteres része" - írta akkori közleményében Demszky Gábor. Állítása szerint 19 ezer 250 euróért (mintegy ötmillió forintért) vásárolta meg a romos ingatlanrészt, a ház többi részét a barátai vették meg maguknak.

A vásárlás történetét így írta le a főpolgármester a honlapján: "Zágráb főpolgármesterének vendégeként jártam a környéken, és akkor mutatták nekem a több száz éves romos házakat a hegytetőn, amelyekre hosszú idő óta nem volt vevő, mert nincs vezetékes víz és nehezen lehetett megközelíteni". Demszky hozzáteszi: a hely varázsán túl az is fontos szempont volt nála, hogy a hazai ingatlanárakhoz mérten is igen olcsón lehetett megszerezni. Mivel az ingatlanokat csak egyben értékesítették, Demszky négy ismerősét is rábeszélte a vásárlásra, mert egyedül nem tudta volna megvenni az épületeket.

A nyaraló Kusariban áll, a kis falu vezetője örült a magas rangú magyar háztulajdonosnak. Runko Valdi azt remélte, hogy lesznek követői Demszkynek, mert telkük van elég, a főpolgármesterhez hasonló módos befektetőkből pedig kellene még néhány.