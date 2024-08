Megjelent a dengue-vírus és nyugat-nílusi láz Magyarországon

Több nyugat-nílusi lázzal fertőzött beteget is diagnosztizáltak nemrég hazánkban – tájékoztatott a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A rendelkezésre álló információk alapján egy 51 éves budapesti férfi és egy 59 éves hajdú-bihari nő a érintett a betegségben, olvasható a Magyar Nemzeten megjelent cikkben.

A betegek tudatzavarral, lázzal, fejfájással és aluszékonyság miatt kerültek kórházba. A tünetek alapján az orvosokban azonnal felmerült a gyanú, hogy egy hazánkban ritka, de annál veszélyesebb vírussal fertőződhettek meg. A vizsgálatok megerősítették a gyanút és mindkét beteg szervezetében megtalálták a nyugat-nílusi vírust.

A vizsgálatok során kiderült, hogy egyik beteg sem járt külföldön, a fertőzést tehát itthon kapták el. Az előző évben Somogy-vármegyében detektáltak több ilyen esetet.

Az állatról emberre terjedő betegség jellemzője, hogy enyhe, más fertőzésekre is jellemző tüneteket produkál: a fejfájás és láz mellett a végtagfájdalom, kötőhártya-gyulladás is előfordulhat, valamint a gyerekeknél kiütés is jelentkezhet. A legtöbb esetben egyébként kezelés nélkül meg lehet úszni a fertőzést komolyabb komplikációk nélkül.

Bizonyos esetekben azonban súlyos szövődményeket okoz, agyhártya- és agyvelőgyulladást idézhet elő, valamint májgyulladás, szívgyulladás, hasnyálmirigy-gyulladás is kialakulhat miatta.

A vírus elsődleges terjesztői a vadmadarak, az emberre vagy más állatokra szúnyogcsípés útján kerül át a kórokozó. A vírus nagy távolságokat képes megtenni a költöző madaraknak köszönhetően. A nyugat-nílusi vírust hazánkban a hatvanas években diagnosztizálták először, akkor állategészségügyi és humán vizsgálatok is kimutatták a fertőzést.

Egymillióan halnak meg évente a szúnyogok miatt

Július utolsó hetében egy importált eredetű vírusos vérzéses láz gyanúját is jelentették, a NNGYK közlése szerint egy 41 éves Vas vármegyében élő indiai férfinál jelentkeztek súlyos tünetek. A dengue trópusi és szubtrópusi országokban a malária után a második leggyakoribb szúnyog által terjesztett fertőzés.

A beteg a lappangási idő alatt Indiában járt, a diagnosztikus laboratóriumi vizsgálat a dengue-vírus kóroki szerepét igazolta.

– tájékoztatott az NNGYK.