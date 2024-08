A nyugati nagyhatalmak kémjei és hírszerzői képzik ki a magyar dollármédia újságíróit

TEFI és Bellingcat együttműködése

A TEFI magáról azt hangoztatja, hogy a kezdeményezés a régió független kiadóit fogja össze, hogy „erősítsék a tényeken alapuló közbeszédet az európai védelemről és biztonságról. A projekt (…) fellép az orosz és kínai dezinformáció ellen, és végső soron hozzájárul az ellenállóbb európai demokráciához.”

A Bennfentes szerint érdemes azt tudni, hogy a Bellingcat világelső az innovatív OSINT-technikáknak a biztonságra összpontosító közszolgálati újságírásban való alkalmazása terén. A résztvevők együttműködnek a nemzetbiztonságra, védelemre, energia- és erőforrás-biztonságra, gazdasági biztonságra és kiberbiztonságra, egyéni ellenálló képességre és válsághelyzetekre való felkészülésre összpontosító tartalom előállításában nemzeti nyelvükön. Mindezek mellett további célok is meghúzódnak az együttműködés mögött. A résztvevőv kiadók és szerkesztőségek ezért úgy döntöttek, hogy az orosz-ukrán konfliktus és a jelenlegi geopolitikai helyzetet szélesebb kontextusban magyarázzák el. A lengyel signs.pl lengyel oldal a következő írta erről:

Ukrajna 2022 februári orosz megszállása vitathatatlanul a legjelentősebb esemény a berlini fal 1989-es leomlása óta, amely megváltoztatta a geopolitikai status quót és felrázta a világgazdaságot. A résztvevő kiadók úgy érezték, hogy most az a feladatuk, hogy a jelenlegi helyzetet szélesebb kontextusban magyarázzák el olvasóiknak, és felhívják a figyelmet a Közép- és Kelet-Európát fenyegető veszélyekre. Ezért is döntöttek úgy, hogy a Bellingcat szakembereinek tapasztalatát és know-how-ját felhasználva fejlesztik OSINT (nyílt forrású hírszerzési) készségeiket."

A TEFI a 444-en kíméletlenül kritizálja a magyar haderőfejlesztést és dezinformációkat terjeszt

Ez a mindennapokban úgy mutatkozik meg, hogy nyugati elvárásoktól eltérő magyar honvédelem és védelempolitika elleni információs hadviselést jelent. A Bennfentes szerint ez egyfajta információs hadviselést és nyomásgyakorlást jelent. Ezzel szeretnék eltéríteni a közbeszédet, különösen az orosz-ukrán háború fényében. Ez könnyen bizonyítja a TEFI-rovatban megjelent cikkek is. A 444 TEFI-projekt fél éves, és a Bennfentes szerint sokatmondó az a tény, hogy a rovatban az első cikk Krekó Péterrel készült, akiről közismert, hogy régóta be van ágyazva a nemzetközi hálózatba, a nemzetközi hálózat egyik helytartója.



Mi sem bizonyítja ezt jobban, hogy az általa vezetett Political Capital kap pénzeket a NED-től is. A Krekó által igazgatott szervezet a pozsonyi, Soros-támogatta GLOBSEC-nek is szakértői beszállítója, és a GLOBSEC partnere a TEFI-nek is. Közismert: a NED is hozzajárul a 2022-ben a dollárbaloldal finanszírozásához. A szervezetet a CIA meghosszabított csápjának tartanak.

A TEFI másik partnere a pozsonyi székhelyű GLOBSEC, egy keleti biztonságpolitikai think-tank, amely százezernyi dollárt kap évente Soros György alapítványától. A szervezet egyik igazgatója a magyarországi dollárbaloldal finanszírozásának egyik főalakja, Bajnai Gordon exminiszterelnök is. A GLOBSEC más igazgatói Soros György alapítványainál dolgoznak mellékállásban.