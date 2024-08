Dömötör Csaba: Hiánypótló a Magyarország - Az útikönyv című kötet

Dömötör Csaba úgy fogalmazott, hogy a kötet természeti kincsekről, épített örökségről, hagyományokról, legendákról és irodalmi kincsekről szól, nem a folyamatosan változó éttermeket, szálláshelyeket mutatja be.

Ez a kötet azt bizonyítja, hogy a mindennapi küzdelmeink ellenére egy olyan országban élünk, amelyre büszkék lehetünk - hangsúlyozta, megjegyezve, hogy a kötetben minden generáció talál magának értékes információkat és történeteket.

Elmondta, hogy a kötet szubjektív benyomásokon alapul, ezért nagyban hasonlít a 19. század második felének magyar útleírásaira.

Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára.

Fotó: Szabó Gábor/Origo

A szöveget elismert írók gondozták és a kötet képi világa is nagyon erős, külön fotós csapat készítette a felvételeket - ismertette az államtitkár. Mint mondta, a könyvben olyan tájegységeket mutatnak be, amelyek akár egy hosszú hétvége alatt is bejárhatóak.

A Magyarország 365 program keretében megjelent könyvet szeretnék eljuttatni könyvtárakhoz, iskolákhoz, hogy minél többen olvashassák - közölte.