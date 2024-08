Dömötör Csaba: Magyar Péter megtiltotta a politikusainak, hogy elmenjenek a Tranzitra

Ha majd elhallgatnak a fegyverek, talán nemzetközi szinten is nagyobb elismerést kap majd az, aki az első tárgyalásos lépéseket megtette. Az elmúlt napok történései sajnos még mindig az eszkaláció irányába mutatnak. A harcok most már Oroszország területére is kiterjedtek, Ukrajna pedig arról győzködi az európai szövetségeseket, hogy nagyobb távolságra is bevethesse a számára küldött fegyvereket. Érdemi változás az amerikai választástól várható, az pedig még jó pár hét. Addig további tízezrek veszthetik életüket, az elhúzódó gazdasági következményekről nem is beszélve.