Baltával akarta megölni az ismerősét egy szolnoki férfi

A férfi egy személyes konfliktus miatt február 25-én autóval elment a barátjával az ismerőséhez Tiszaföldvárra, ahol a háznál lévő két férfival össze is veszett, az egyiküket le is köpte. A hangos vitára felébredt az ismerős barátja is, aki az erkélyről lekiabálva elküldte onnan a támadó férfit.

A férfi ezek után elindult onnan a kocsijával, de nem sokkal később megállt, elővett a kocsiból egy baltát, visszament a nyitott udvarra, ahol rátámadt az ismerőse barátjára. Az egyik kezével megfogta, majd a baltával többször a feje felé ütött.

A megtámadott barátnak sikerült kifordulnia az ütés elől, így a balta a vállát vágta meg.

Fotó: Ügyészség.hu

A barát ezek után a ház felé menekült, azonban a támadó a baltával a kezében követte. A menekülő férfi felkapott a földről egy lapátot, azzal védekezett a további ütések ellen. Ezek után a házban lévő férfiak a barát segítségére siettek, a támadó pedig elmenekült.

A támadó az eset után többször is felhívta a férfit és azt mondta neki, hogy meg akarta ölni, az ütőerét akarta elvágni.

Az ügyészség emberölési kísérlet és felfegyverkezve elkövetett magánlaksértés miatt emelt vádat a férfi ellen és azt javasolják, hogy a bíróság ítélje börtönbüntetésre – írja az Ügyészség.hu.

