Erőszakos tartalom válhat akár egy lesifotóból is

Több népszerű tartalomgyártó is felhívta a figyelmet az ügyre és megosztotta azt, hogy mit gondol a felháborító ügyről. A Tiktokon is számos videó készült az esetről, többek között Url Izabell is feldolgozta a témát, aki hasonló megosztó témákban gyárt edukatív tartalmakat.

Micsoda hülye szuka! Akkor kezdtem el követni, amikor kiszúrtam a pánt nélküli felsőjét. Ahelyett, hogy az életéért menekült volna, csak ült mellettem a földön. Azt hiszem, élvezi, ha férfiakkal kacérkodik. Úgy néz ki, nagyon örülne egy késnek azon a dögös nyakán. Adjuk meg neki

– olvassa fel Url Izabella az egyik férfi kommentjét, ami megjelent az oldalon.

Erőszakos tartalom: az AI-t felhasználva egy egyszerű kép is brutálissá válhat

Azt a tiktoker is kiemeli a videójában és az ügyet kirobbantó Reddit posztból is kiderül, hogy az oldalon magyar felhasználók is vannak, akik képeket töltenek fel, ezáltal olyan ártatlan magyar lányok és nők képei is felkerültek az oldalra, akik erről semmit sem sejtenek.

Ezek a lányok hatalmas veszélyben vannak, és ezt az oldalt mihamarabb meg kell szüntetni, az elkövetőket pedig börtönbe zárni – zárta a videóját a lány, aki arra buzdította a követőit, hogy jelentsék az oldalt a rendőrségen és figyelmeztessék a nőket, ha esetleg felismerik őket.

Az oldalra feltöltött tartalmak a hírek megjelenése óta eltűntek:

valószínűleg a posztolókra irányuló figyelem miatt gyorsan privátra állították a fiókjaikat,

és a Motherless.com-ra feltöltött képek sem elérhetőek már, az oldal szerint a felhasználó törölte őket.

A rendőrség is dolgozik már az ügyön

A rendőrséget az Origo is megkereste. Válaszukban azt írják:

"A megkeresésben hivatkozott weboldallal és témakörrel kapcsolatban a rendőrség részére az első bejelentés 2024. augusztus 20-án érkezett. Azóta egymástól függetlenül sértettek és észlelő bejelentők összesen 9 alkalommal jelezték a nyomozó hatóságok felé, hogy az újságírói kérdésben megjelölt cselekmény, vagy hasonló cselekmény áldozatai, illetve van tudomásuk magyar áldozatokról. A rendőrség a tényállások büntetőjogi minősítésétől függően bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt vett fel feljelentést, határozott feljelentés kiegészítéséről vagy rendelt el nyomozást. A nyomozó hatóság a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény rendelkezései alapján állapíthatja meg a feljelentésben vagy bejelentésben foglalt tényállás vizsgálatával és minősítésével, hogy az adott cselekmény bűncselekménynek minősül-e".