Félmilliós pezsgő, privát luxusszoba, VIP-buli: több millió forintot költhetett luxusra Magyar Péter

Magyar Péter társkeresésére használja a politikát

Fotó: Facebook

Dúsgazdagok között érzi jól magát Magyar

Arról is beszámoltunk, hogy miközben Magyar Péter az utcán állandóan az elitet szidja, addig ő maga is csak olyan helyre teszi be a lábát, ahol csak olyan gazdag emberek fordulnak meg mint ő maga.

Látható, hogy a baloldali politikust csak a fényűző élet, a pénz és a buli érdekli, mit sem törődik az emberek sorsával.

Magyar Péter ugyanis hiába próbálja elhitetni, hogy ő az elit ellen van, hiába beszél a hatalmon lévők és az elit ellen, teljesen egyértelmű, hogy

nincs köze az átlagemberhez, rengeteg pénze van, és ezt ki is használja, élvezi a VIP előjogokat.

Fotó: LOCK

Most pedig már uniós képviselőként bőven futja neki a luxuséletre, hiszen havi 7-8 millió forintot keres. A fentebbiek alapján elmondható, hogy

az Ötkertben, a LOCKban és a Szigeten akár több millió forintot is elbulizhatott a baloldali politikus.

Magyar Péter önmaga szolgáltatja a bizonyítékokat arra vonatkozóan, hogy imádja a luxust, a jól fizető állásokat, ehhez ugyanis hozzászokott az évek alatt, és a családjának sem kellett nélkülöznie. Jó családból származik, és erre sok esetben hivatkozott is. Imádja szórni a pénzt, drága helyekre jár, és most már a mentelmi joga is védi. Éppen ezért a felelősségre vonása is nehezebb lehet abban az ügyben, ami az Ötkertben történt.

