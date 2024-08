Felfüggeszthetik Gyurcsányné mentelmi jogát

A Magyar Nemzet szemléje szerint a bíróság felfüggesztette rágalmazás vétsége miatt Pölöskei Gáborné Áder Annamária – vagyis Áder János testvére – által Dobrev Klára ellen indított büntetőeljárást, és indítványozta az Európai Parlament elnökénél, hogy Gyurcsány feleségének mentelmi jogát függessze fel – derült ki a bíróság augusztus 29-i keltezésű végzéséből.

Vizsgálják az indítványt Gyurcsányné mentelmi jogával kapcsolatban

A lap szerint a bíróság indítványát Gyurcsány Ferenc felesége mentelmi jogának felfüggesztésére az Európai Parlament elnöke plenáris ülésen jelenti majd be, az indítványt pedig a Jogi Bizottsághoz utalja. A bizottság az Európai Parlament eljárási szabályzata alapján a kérelmet „haladéktalanul, de összetettségére figyelemmel” vizsgálja majd, időbeli korlát nélkül.

Gyurcsánynét meghallgatja majd a bizottság, lehetősége lesz előterjeszteni az általa a tárgyhoz tartozónak ítélt bármely iratot vagy egyéb írásos bizonyítékot, de ezenkívül nem vehet részt a mentelmi joga felfüggesztésére vagy fenntartására irányuló kérelemmel kapcsolatos vitán.

A bizottságnak 25 tagja és 24 póttagja van – köztük egy magyar póttaggal, Schaller-Baross Ernővel. A bizottság zárt ülésen tesz majd határozati javaslatot, amelyben a mentelmi jog felfüggesztésére, vagy a kérelem elutasítására tesz ajánlást. Ezután a bizottsági határozatot követő plenáris ülésen az Európai Parlament egyszerű többségi szavazással határoz. A szavazást követően az elnök haladéktalanul közli a parlament határozatát az EP-képviselővel és az illetékes tagállami hatósággal. A büntetőeljárás a mentelmi jog felfüggesztéséről szóló határozat kézbesítését követően folytatható Magyarországon.

Gyurcsány felesége a mentelmi joga mögé bújik?

Gyurcsányné ellen is két pert – rágalmazás gyanújával büntetőpert, személyiségi jogok megsértésének gyanújával pedig polgári pert – fog indítani Áder János húga, Pölöskei Gáborné Áder Annamária – derült ki a volt köztársasági elnök szavaiból még korábban. Áder János reméli, hogy a Demokratikus Koalíció európai parlamenti képviselője – aki korábban bűnösnek nevezte a húgát a bicskei gyermekotthon pedofília miatt elítélt igazgatója ügyében – nem bújik majd a mentelmi joga mögé. Áder János megismételte, hogy Gy. Németh Erzsébet ellen is két per indul majd. A volt államfő már korábban is úgy fogalmazott:

én nem vagyok perképes az ügyben, de a húgom igen. Az ő nevében elmondhatom, az első pillanattól világos volt, hogy perelni kell.

Az ügy előzménye, hogy az ellenzéki párt egy Gy. Németh Erzsébet által kiadott közleménnyel állt a nyilvánosság elé, melyben az állt: „Áder János húga tudott a bicskei pedofil igazgatóról, mégsem tett semmit a fővárosi gyermekvédelmi főosztály vezetőjeként.”

