Dráma a Balatonnál: megfulladt a férfi, aki barátnőjét próbálta kimenteni a vízből - videó

A nő hirtelen lett rosszul a mély vízben és a párja azonnal a segítségére sietett, de a férfi elmerült a Balatonban.

A strandolók húzták ki a partra, majd a mentők is próbálták újraéleszteni, de nem sikerült megmenteni az életét.

Egy hónapja is hasonló tragédia történt a Balatonban: egy pár a gumimatracon sodródott be a mély vízbe, a fiatal férfi megfulladt - számolt be róla a Tények.

Belefulladt a Balatonba egy középkorú férfi is júniusban Szigligeten, ő volt a nyári szezon első áldozata. Egy 85 éves kaposvári férfi is rosszul lett és elesett a sekély vízben a fonyódi Tungsram-strandon augusztus elején. Hiába küzdöttek az életéért, meghalt.

Számos hasonló tragédiáról írtunk már

Sok fürdőző nincs tisztában azzal, hogy a Balaton déli partja milyen komoly veszélyeket rejt. Azt hiszik ott sekély a víz és úszástudás nélkül is biztonságban vannak, de ez nagy tévedés. Nemcsak az északi parton mélyül gyorsan a Balaton, hanem a délin is, csak beljebb.

Egy 50 éves, érdi férfi holttestét húzták ki a rendőrök Balatonszemesnél a tóból tavaly ilyenkor. Az áldozat hajnalban ment be a vízbe és nem tudott úszni sem. Már csak a holtteste került elő.

Belefulladt a Balatonba egy idős budapesti férfi Siófokon is. A férfi pár órával korábban úszni indult, de vélhetően rosszul lett, ez vezethetett a halálához.

Két fiatal fiú, egy 13 és egy 17 éves gyerek fulladt a Balatonba 2021-ben is a Fonyódhoz tartozó Alsóbélatelep egyik szabadstrandján. A jászberényi gyerekek a szüleikkel és kisebb testvérükkel utaztak a tóhoz, a tragédia a családi nyaralás első napján történt.

Egy kétéves kislány is belefulladt a Balatonban 2022-ben. A kisgyerek egy gumimatracon feküdt, amikor besodródott a mélyebb vízbe, arról leesett és elmerült. Több tucat ember kereste, de már csak a holttestét találták meg a vízimentők egy szonárral, a parttól mintegy kétszáz méterre. Ugyan az orvosok még megpróbálták újraéleszteni, de már nem lehetett megmenteni az életét. A rendőrség gondatlanságból elkövetett emberölés miatt indított eljárást a kislány cseh származású anyja ellen.