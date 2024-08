Hol vannak a nagyobb gazemberek? (2. rész)

A szélkakas Jean-Luc Mélenchon – hogyan áll a francia szélsőbal az orosz–ukrán háborúhoz? Annyit már most elárulhatunk: hihetetlenül következetlenül.

Nagy az öröm az EU egyes fórumain, hogy a Le Pen-féle Nemzeti Tömörülés nem szerepelt jól az előre hozott választásokon, de Ukrajna számára nem biztos, hogy ez jó hír. A szélsőbal ugyanis, amelyikkel Macron összefogott, elképesztő oroszpárti kijelentéseket tett.

Az ukrajnai háború ugyanis ismét felszínre hozta a francia baloldal régóta meglévő megosztottságát a külpolitikai kérdésekben. Gérard Grunberg politikatudós kifejtette, a baloldalon mindig is létezett egy NATO-ellenes, illetve egy NATO-párti irányzat. A radikálisabb, Mélenchon-féle La France Insoumise [LFI] (Engedetlen Franciaország) nevű párt, amely korábban megbízhatóbb partnerként tekintett Oroszországra az Egyesült Államokkal szemben, 2022 után, Oroszország agresszióját követően kénytelen volt módosítani álláspontját, most a konfliktus tárgyalásos úton történő megoldását szorgalmazza – írta a Le Monde.

Legalábbis szavak szintjén. A gyakorlatban nem mindig.

Emlékezetes, a jelenleg francia miniszterelnöki pozícióra is esélyes Jean-Luc Mélenchon 2014-ben a kijevi kormányt „puccsista kalandoroknak” nevezte, majd „teljesen előreláthatónak” tartotta, hogy Oroszország „védelmi intézkedéseket” tesz a Krímben az új ukrán hatalom ellen, és kijelentette, „a krími kikötők létfontosságúak Oroszország biztonsága szempontjából, teljesen előrelátható, hogy az oroszok nem hagyják magukat, védelmi intézkedéseket tesznek egy kalandor puccsista hatalom ellen, amelyben a neonácik rendkívül elítélendő befolyással bírnak”.

2015 márciusában Mélenchon „politikai csirkefogónak” nevezte az ellenzéki Boris Nyemcovot, nem sokkal a Vörös tér közelében történt meggyilkolása után.

2017-ben több történész, szociológus és politikatudós bírálta a baloldali politikus csodálatát Putyin rezsimjével kapcsolatban.

2022-ben, amikor megmérette magát az elnökválasztáson, így fogalmazott: „Ne feledjük, az orosz nép nem az ellenségünk.” „Sajnálatosnak tartom, hogy az Európai Unió úgy döntött, hogy fegyvereket biztosít a háborúhoz, amit Josep Borrell, a külkapcsolatokért felelős biztos a hadviselő feleknek szánt eszközökként írt le” – tette hozzá.

Oroszország Ukrajna elleni háborújának kezdete óta úgy tűnik, Jean-Luc Mélenchon megváltoztatta Putyin rezsimjével kapcsolatos hangnemét.

Ezért egy nyilatkozatban egyértelműen elítélte az orosz inváziót. De csak szavak szintjén. Mert idén márciusban a francia törvényhozók egy szimbolikus szavazáson jóváhagyták az Ukrajnával kötendő biztonsági megállapodást, amely arra kényszerítette az ellenzéki pártokat, hogy nyilvánosan kinyilvánítsák kételyeiket a Kijevnek küldött katonai segítséggel kapcsolatban.

A parlament 10 képviselőcsoportjából hét támogatta a biztonsági megállapodást a szavazáson.

A legerősebb ellenállás a szélsőbaloldalról érkezett: a kommunista képviselők és Jean-Luc Mélenchon mozgalmának tagjai viszont ellene szavaztak.

Persze nincs ezzel semmi baj, olykor egy szörnyeteg jakobinus is rálelhet az igazságra.

És akkor végezetül, tényleg csak az „élvezet” kedvéért, vessünk csak egy pillantást a Covid-járvány időszakára. Emlékeznek még? Reggeltől estig azt harsogta az ellenzék meg a cselédsajtója, hogy a kínai vakcina hatástalan, kínai vakcinát rendelni felelőtlenség – és persze oroszt is –, nincs itt jó és hatásos és klassz, csak a Pfizer, hajrá, Nyugat pfúj-pfúj Kelet, és hogy bezzeg a „zorbán” rendel ilyet is, olyat is, mert megvették kilóra, és kivezeti az országot nyugatról a keleti diktátor haverjai karjaiba. Nos, azóta pontosan tudjuk, kik és miért terjesztették a kínai – és az orosz – vakcinák hatástalanságáról, sőt veszélyességéről szóló ál- és rémhíreket, kik voltak azok a gazemberek, akik a járvány közepén ebbe is képesek voltak beleállni, s azt is tudjuk ebből következően, hogy kik azok az itthoni gazemberek, akik a nyugati gazemberek járszalagján vannak, és bármikor elárulják a hazájukat, a nemzetüket, a honfitársaikat. Tessék:

Az amerikai titkosszolgálat terjesztette, hogy nem hatékony a kínai vakcina.

A Reuters oknyomozása szerint kiderült: a koronavírus-járvány csúcspontján Washington álhírek terjesztésével próbálta csökkenteni Kína befolyását a Távol-Keleten és a Közel-Keleten.

Az amerikai hadsereg titkos kampányt indított a koronavírus-járvány csúcspontján a Fülöp-szigeteken, hogy ellensúlyozza Kína növekvő befolyását az országban, amelyet különösen keményen sújtotta a halálos vírus – idézte a Portfólió.hu a Reuters nyomozásának eredményét. Kiderítették, hogy az amerikai hadsereg hamis internetes fiókokat hozott létre, a közösségimédia-bejegyzések a maszkok és a tesztkészletek minőségét bírálták, valamint a kínai Sinovac vakcinát.

A Reuters azonosított legalább 300 fiókot az X-en, amelyek megfeleltek azoknak a leírásoknak, amelyeket korábbi amerikai katonai tisztviselők osztottak meg a Fülöp-szigetekkel kapcsolatos művelettel kapcsolatban. A fiókok többségét 2020 nyarán hozták létre, és a #Chinaangvirus – tagalogul „Kína a vírus” – hashtag köré szerveződtek.

Az amerikai titkosszolgálati oltásellenes erőfeszítések 2020 tavaszán kezdődtek, és Közép-Ázsián, a Közel-Keleten túl is zajlottak még, mielőtt 2021 közepén megszüntették volna azokat. A Pentagon a helyi közönségekhez igazította a propagandakampányát több platformon, és félelmet keltett Kína oltásai iránt a muszlimok körében, amikor a vírus naponta ezrek halálát okozta. A stratégia része volt, hogy erősítették a vitatott állítást, miszerint mivel az oltások néha disznószövetet tartalmaznak, Kína injekciói tilosak lehetnek az iszlám törvény szerint. (…) Noha a Reuters csak ázsiai országokat érintő dezinformációs akcióról számolt be, Európában is gyorsan elterjedtek az ebben foglalt állítások. A Sinopharm gyógyszergyártó volt az első cég, amely bejelentette, elkészült a Covid–19-megbetegedés ellen fejlesztett védőoltással.

Nem, nem a kínai vakcinában volt disznószövet, hanem az amerikaiak rohadt disznók. Ez elég nagy különbség…

Kell még valamit mondanom, Ildikó? Kell…

(Folytatjuk)

Bayer Zsolt írása a Magyar Nemzet oldalán jelent meg.

