Egy autó fékezés nélkül gázolt el egy gyalogost Kadarkúton

A húszas éveiben járó nő tavaly novemberben, az esti órákban Kadarkút központjában autózott. A városközpontban lévő zebra felé haladva csak lassított, annak ellenére, hogy a szemben lévő sávban egy másik autós várakozott, hogy átengedjen két gyalogost.

A nő a zebrához érve sem vette észre az úton át haladó gyalogosokat, ezért egyiküket fékezés nélkül elütötte.

A balesetben az egyik gyalogos az ütközés miatt a földre zuhant, és 10-14 hét alatt gyógyuló töréses sérülései lettek.

A nő beismerő vallomást tett, ezért az ügyészség vele szemben pénzbüntetés kiszabását és a vezetéstől való eltiltását javasolta.

Fotó: Magyarország Ügyészsége

Ahogy arról korábban is írtunk, néhány héttel ezelőtt az Árpád hídon újabb halálos baleset történ, ezért a rendőrség fokozza a helyszínen az ellenőrzést. BRFK közlekedésrendészeti főosztályának megbízott vezetője Léránt Krisztián emlékeztetett, hogy tavaly nyáron egy közlekedési versenyből lett baleset, amelyben egy vétlen kerékpáros meghalt.

A főosztályvezető kijelentette, azóta kiemelten figyelnek az Árpád hídra és annak közvetlen környezetére, határozottan fellépnek a deviáns közúti magatartás ellen. Az elmúlt egy évben a hídon 2538 felvételt készítettek sebességtúllépésről, leginkább délután 6 és reggel 7 óra között. 19 esetben a hídon megengedett óránkénti 70 kilométeres sebesség dupláját mérték, 2200 esetben 86-95 kilométeres óránkénti sebességgel közlekedtek az autósok, a rekord pedig 161 kilométer/óra volt.

A rendőrség úgy döntött, hogy az ellenőrzéseket tovább kell fokozni. Július 3-án ugyanis a hídon egy lopott taxival okoztak balesetet, amelyben három ember meghalt. Köztük egy fiatal pár is, akik csupán 3 utcányira voltak budapesti lakásuktól, amikor a baleset történt. Az ütközés során meghalt a vétkes sofőr is és egy ártatlan taxis is megsérült.

Néhány napja pedig egy kanyarodó autós ütött el egy biciklist, aki súlyos sérülései letek. Ezért újabb sebességmérésre alkalmas helyszíneket jelöltek ki, civil autókat is bevetettek, és mozgás közbeni sebességmérésre alkalmas készülékeket is használnak.