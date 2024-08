Motozás, munkatáborszerű körülmények és sorozatos megalázás - ilyen volt az óvszermentes gólyatábor

Egy másik korábbi diák, aki 2017-ben volt gólyatárborban is sok hasonlóságról írt. Többek között nekik is kezükben a bőröndjeikkel, a tűző napon kellett sétálniuk, és ők sem mehettek ki este a mosdóba, mert a szervezők az ajtóban aludtak. A szobák is koedukáltak voltak, ugyanolyan felosztásban mint az idei gólyatáborban.

Egy harmadik diák, aki tavaly volt az egyetem villamosmérnöki gólyatáborában szintén hasonló tapasztalatokról írt. A menetelés után nekik egy betonra rajzolt akadálypályát kellett teljesíteniük, amit ha valaki elrontott, vagy nem volt szimpatikus, akkor visszaküldték a sor végére. Tőlük is elvették az óvszert, italt, gyógyszert vagy bármilyen ételt. Ha volt szendvicsük, azt ott meg kellett enniük.

„Egész nap nem kaptunk ételt, csak egy darab zsíros kenyért, de estére lehetett választani vacsorát: gyrost vagy tésztát. Természetesen később kiderült, hogy nem kapunk normális vacsorát, csak egy kis adag főzeléket. Egyébként az evés minden nap erőltetett volt: 2-3 percet kaptunk rá, végig sürgettek. Ha nem fejeztük be, ott kellett hagyni. A tábori büféből nem vehettünk semmit, csak akkor, ha a senioroknak adtunk az ételre pénzt" - írta a diák. Bevallása szerint a mosdóba akkor is csak a kijelölt időben lehetett elmenni, és a szervezők stopperrel mérték az időt.

"A zuhanyzás rettentően megalázó volt, 1 percünk volt rá, miközben a függöny nélküli fülkék mögött verték a falat és kiabáltak velünk. Éjszaka egyáltalán nem lehetett elmenni mosdóba: erre egyszer volt kivétel, amikor már az egész szobánk a helység közepén toporgott”

- emlékezett vissza.