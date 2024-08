Kicsoda Kiss László, Gyurcsány őrizetbe vett óbudai polgármestere?

Szerdán a nyomozók őrizetbe vették Kiss Lászlót, Gyurcsány óbudai polgármesterét. A III. kerület vezetője körül az elmúlt hónapokban látványosan fogyott a levegő, mivel több munkatársát, köztük az egyik alpolgármesterét, Czeglédy Gergőt is letartóztatták a hatóságok korrupciógyanús cselekmények miatt. De kicsoda Kiss László?

Már 17 évesen belépett az MSZP-be

Kiss László végzettségét tekintve történelemtanár, jogász, aki már 17 évesen tagja lett az MSZP-nek. A 2002-es kormányváltást követően több szálon is kapcsolódott az MSZP-hez, benne volt például a Fiatal Baloldal (FIB) vezérkarában is. Itt kerülhetett kapcsolatba Zuschlag Jánossal is, akit később hat év letöltendő szabadságvesztésre ítéltek.

Az úgynevezett Zuschlag-ügyben nem meglepő módon Kiss neve is előkerült, hiszen a fiktív szervezetek alapításának ő volt az egyik kulcsfigurája.

A Pesti Srácok korábban arról számolt be, hogy Kiss volt az, aki ezeket a szervezeteket alapításuk után az országos elnökség elé terjesztette, hogy nyilvántartásba vegyék őket. Ezt bizonyítja az a tény is, hogy Vas vármegyében mind a húsz szervezet alapításánál jelen voltak a Fibisz vagy a különféle MSZP-s testületek vezetői.

Kiss László a Hoppá Egyesületet, a Jövő Fiataljai Egyesületet és a Holnap a városért Egyesületet képviselte. Mindhárom egyesületnek maradtak nyomai, de természetesen azóta mindegyiket törölték. Így már Kiss László neve sem lelhető fel az egyesületek adataiban.

Hoppá Egyesület

Forrás: kontra.hu

Kiss László, Óbuda baloldali polgármestere

Forrás: MTI/Balogh Zoltán

Gyurcsány embere sem akart kerítést

Kiss 2006-ban lett először önkormányzati képviselő Óbudán, majd 2014-ig a testületben volt. 2006-ban egyénileg is nyerni tudott, négy évvel később viszont már csak listáról jutott be a testületbe. Kiss az országgyűlési választásokon is elindult, ahol súlyos vereséget szenvedett Bús Balázstól 2010-ben.

Jobban sikerültek számára a 2014-es választások, amikor szűk többséggel legyőzte Menczer Erzsébetet, ezáltal négy évre parlamenti képviselő lett.

Az akkori pártelnök, Tóbiás József embereként számontartott Kiss parlamenti tevékenységéhez nem kötődik sok jelentőségteljes politikai ügy. A Törvényalkotási Bizottságnak, a Nemzeti Összetartozás Bizottságának és a Vállalkozásfejlesztési Bizottságnak is a tagja volt. Kiss a 2015-ös migránsválság alatt is szorosan az MSZP mellé állt, meg is osztotta Tóbiás József akkori pártelnök egyik bejegyzését, amiben arra kérte a kormányt, hogy "hagyják abba a kerítés építését", mivel "a legfontosabb, hogy vége legyen a gyűlöletkampánynak".