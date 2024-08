Gyurcsány elismerte, hogy Kiss László bűncselekményt követett el

Gyurcsány Ferenc ismét megszólalt Kiss László ügyében, aki egy igen súlyos korrupciós ügy egyik legfőbb gyanúsítottja. A bukott kormányfő zavaros Facebook-bejegyzésében elismerte, Kiss László bűncselekményt követett el. Gyurcsány egyébként provokációról beszél, ugyanakkor bizonyítékokat nem közöl. Azt pedig nem magyarázza meg, miért mentené Kiss Lászlót az, ha valaki "rábeszélte" volna, hogy bűncselekményt kövessen el.

Gyurcsány gyakorlatilag elismerte, hogy Kiss László bűncselekményt követhetett el

Fotó: Ladóczki Balázs - Origo

Ők a gyanúsítottak Gyurcsány polgármesterének botrányában

Ahogy arról az Origo is beszámolt, augusztus 16-án a Budai Központi Kerületi Bíróság elrendelte Kiss László, Óbuda polgármesterének letartóztatását. A múlt pénteki letartóztatás előzményének az augusztus 14-i események tekinthetők, amikor a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) munkatársai és a felkérésükre velük tartó szervek megszállták Óbuda-Békásmegyer önkormányzatát, az akcióban a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Készenléti Rendőrség állománya is közreműködött. Kiss László őrizetbe vételét követően az ügyészség közleményt adott ki, amely szerint fiktív, túlárazott szerződéseket kötött az önkormányzat több, a vesztegetési pénzek eredetének és céljának leplezése érdekében létrehozott gazdasági társasággal. Emellett a KNYF pénzmosással és közbeszerzési eljárás befolyásolásával is gyanúsítja az óbudai polgármestert.

Kiss László, Óbuda-Békásmegyer Gyurcsány-párti polgármestere,

Czeglédy Gergő, Óbuda-Békásmegyer MSZP-s alpolgármestere,

egy önkormányzati vezető,

a polgármesteri hivatal egy korábbi alkalmazottja

egy III. kerületi önkormányzati képviselő,

valamint az egyik érintett gazdasági társaság ügyvezetője

A Magyar Nemzet kifejti: a valóságban a színlelt vállalkozási szerződésekben írt szolgáltatást, termékbeszerzést nem a szerződő cégek, hanem más gazdasági társaságok teljesítették a szerződésben vállalt árnál alacsonyabb összegért. Esetenként a vállalt munkát az önkormányzat alkalmazottai végezték el. Állítólag az egyik vádlott nem kötött vádalkut.

Az óbudai korrupciós botrány szálai 2021 őszéig nyúlnak vissza, amikor Anonymous leleplező anyagokat – hangfelvételek mellett rejtett kamerás felvételeket is, amelyeken az látszik, ahogy Kiss László korrupciós pénzeket számol egy autóban – tett közzé az interneten, állítása szerint az óbudai botrány egyik szereplője P. Gábor – Gajda Péter, kispesti MSZP-s polgármester jobbkeze –, aki 2020-ig a Vagyongazdálkodási és Városüzemeltetési Iroda vezetője volt a XIX. kerületi önkormányzatnál. A felvételek nyilvánosságra kerülését követően többen is feljelentést tettek, valamint jelentkezett az egyik ismeretlen bűntárs még 2021 decemberében, aki a korrupciós hálózat feltérképezésével és a szereplők megnevezésével, valamint önmagára nézve is terhelő vallomásával, továbbá állításainak alátámasztására kép- és hangfelvételeknek az ügyészség részére történő átadásával jelentős mértékben gyorsította meg az eljárást.

Ők (Kiss László és F. László) választják ki, hogy mely cégek nyerjék el az adott munkákat, az ehhez szükséges önkormányzati döntések Kiss László polgármester utasításai szerint zajlanak. A nyertes cégek a beruházásokat kisebb értékben vagy egyáltalán nem valósítják meg, amit fiktív szerződésekkel és számlákkal oldanak meg. Az így elért fekete jövedelemből visszaosztanak Kiss László polgármesternek, F. Lászlónak, önkormányzati képviselőknek, illetőleg a cégek vezetőinek

- állította a férfi a Magyar Nemzet szerint.